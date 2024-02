Ante la preocupación de vecinos de la zona de Sumalao, Valle Viejo, cercanos al estanque del INTA, por posible foco de proliferación del mosquito transmisor del dengue, la profesional de la institución, Gretel Rodríguez Garay, Dra. en Ciencias Biológicas,

realizó estudios para determinar la existencia o no del mosquito.

A raíz de ello, la Dra Rodríguez Garay confirmó la ausencia, en el ecosistema acuático del estanque, “de larvas y pupas de mosquitos vectores de enfermedades, tanto de Aedes aegypti como de otros mosquitos culicidos, debido a ser el alimento de gran cantidad de mojarritas en el estanque, así de esta manera la inexistencia de los estadios acuáticos de Aedes aegypti, por ser una especie que prefiere colocar los huevos en sitios con paredes duras. En este aspecto, puesto que el estanque está formado por sedimento blando no permitiría el inicio del ciclo de vida de esta especie”.

“Aunque, aclaró, la gran cantidad de recipientes en desuso, como botellas plásticas, botellas de vidrio, bolsas, tapitas de gaseosas entre otros, flotando en las orillas del estanque del INTA, devienen en lugares probables para que las hembras de Aedes aegypti, coloquen sus huevos, por ser depósitos de paredes duras; siendo materiales provenientes del desecho humano”.

En función de este análisis, desde la institución se apela a la solidaridad de los ciudadanos para evitar focos de contagio y se solicita no desechar material inservible en el canal de riego, el que ocasionalmente se deposita en las márgenes del estanque, generando potenciales criaderos de mosquitos. El cuidarnos es responsabilidad de todos.

Un singular ecosistema acuático

El estanque ubicado en las instalaciones de la Estación Experimental Agropecuaria Catamarca (EEA) del INTA, es un ecosistema singular, que aporta frescor y belleza paisajística, mientras alberga una gran biodiversidad acuática y asociada a sus orillas. Es un cuerpo de agua utilizado para riego compuesto de un fondo y márgenes de sedimentos blandos, con sectores de abundante vegetación acuática. Tiene algas e invertebrados acuáticos microscópicos, aunque a simple vista se contempla gran abundancia de mojarritas (peces), así como también de caracoles anfibios; mientras vuelan sobre el agua, mariposas y libélulas en busca de alimento.

