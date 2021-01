Ex de Armie Hammer habla sobre los mensajes de canibalismo: “Quería asar mi costilla”

“Es una persona muy oscura y retorcida”, dijo Courtney Vucekovich luego de que se revelaran chats del actor sobre sadomasoquismo y fantasías de violación.

La semana pasada salieron a la luz supuestos mensajes del actor Armie Hammer, conocido por su papel en “Call Me By Your Name”, además de películas como “The Social Network” y “El Llanero Solitario”, donde habla de canibalismo sadomasoquismo y fantasías de violación.

“Imaginarme sosteniendo tu corazón en mi mano y controlando cuándo late. Soy 100% caníbal. Quiero comerte. Da miedo admitirlo. Nunca lo había admitido”, dice una de las supuestas conversaciones que fueron difundidas por la cuenta House of Effie.

Multiple victims of Armie Hammer came out saying he used his fame to manipulate em to have sex, calling em “kitties” and drink their BLOOD, now WHAT IN HANNIBAL LECTER??? pic.twitter.com/LWxgZdXC4t

— tevin (@tevinauguste) January 10, 2021