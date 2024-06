En el dia de hoy Ex empleados de Textilcom volvieron a marchar por calles centricas y hacia la lesgilatura pidiendo respuestas a su situación laboral.

A dos semanas del anuncio de cierre, más de 133 empleados quedaron en la nada misma aún tras tomar distintas medidas de protesta no hay una solución a la situación por el momento.

“Marchamos para que no se olviden de nosotros, no se olviden que seguimos esperando una respuesta por parte de la fábrica hasta el día de hoy todavía nos recibimos nada. Son dos semanas de reclamo y las cuentas aprietan, se necesita el dinero, se habló de una posible ayuda pero nada concreto”. Comento uno de los ex empleados de la fabrica

