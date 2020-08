Exempleados municipales contra Walter Arevalo

“Nos arruinó la vida”. Al unísono lo dicen cuatro exempleados sobre el titular del

Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), Walter Arévalo. Los motivos

se reducen a lo que ellos definen como persecución y hostigamiento. De los cinco

afectados, cuatro dialogaron con este medio. Contaron que dos tenían 21 años de

antigüedad y dos 18 años prestando servicios al Sindicato. Llegó una intervención, un

salvataje del Municipio y una peregrinación de los perjudicados, quienes no temen en

asegurar que subsisten como pueden.

Los cinco trataron de acordar el resultado de un juicio laboral por falta del pago de

aportes jubilatorios al que Arévalo siempre se opuso. Parte de ese acuerdo

contempló un compromiso de que presten funciones en el Municipio mediante

contrato de servicio. Pasó el tiempo y los cuatro fueron desafectados antes de que se

cumpla el periodo en el que adquieren estabilidad laboral según establece el Estatuto

de los empleados municipales.

Ivana Chazarreta, una de las afectadas, explica que antes de la asunción de Arévalo

se demandó vía judicial un aumento impago y la falta de aportes previsionales. Para

la primera, la Justicia les dio la razón. La segunda, continuó su camino a través de la

AFIP.

“Ellos interpretaron que nosotros, yo particularmente, le estaba cobrando el juicio

laboral pero la demanda estaba dormida porque el Sindicato no tenía cómo pagar,

pero al contar con los fondos AFIP los vuelve a notificar”, relató.

Ivana, madre de tres hijos y quien subsiste alimentariamente gracias a su madre,

contó que un día Arévalo envió a un portavoz con un mensaje: “Si no dejaba sin

efecto la demanda él iba a hacer que el intendente me firme la baja”. La baja del

contrato llegó. “Me faltaban seis días para cumplir los dos años”, dijo con

indisimulable disgusto.

Circunstancialmente la marcha del SOEM por los precarizados pasaba por el lugar

donde se realizó la entrevista. Ivana contempló que “todo el tiempo dijo que defiende

el derecho de los trabajadores y a nosotros nos arruinó la vida, esa es la realidad,

tiene dos caras”.

La mujer recordó que en un tiempo Arévalo amagó para llegar a un acuerdo pero

“nos hacían propuestas de miseria y uno no puede recibir miseria con los años que

uno entregó en el Sindicato”. Después de eso, fue todo presión para buscar que los

afectados renuncien.

Incluso comentó que la documentación y los estudios psicofísicos para la estabilidad

laboral de Mario Barrera y Juan Basualdo, y que era una parte del acuerdo, estaban

prácticamente listos para que el intendente estampe su rúbrica. “Nunca los firmaron y

con el tiempo nos enteramos que familiares de él (Arévalo) entraron en esos dos

puestos libres que eran para Barrera y Basualdo”.

Mario, por su parte, contó que además de no lograr la planta permanente “empezaron

con las persecuciones sobre nosotros, reduciéndonos los sueldos (percibieron solo

una cuarta parte de los haberes) y las horas de trabajo”. Si bien continuaron en el

Sindicato, el cansancio físico y mental pasó factura. “Llega un momento en el que el

hostigamiento era tanto de su parte que no se trabajaba tranquilo y directamente

hablamos con un abogado para que nos respalde porque no se podía seguir así”,

comentó.

Como una ironía, Mario señaló que Arévalo lo llamaba su mano derecha. “En un

momento me tenía como la mano derecha, él mismo lo decía, me preguntaba qué se

hacía y cómo continuar”, indicó para resaltar al entrevistador: “Mirá cómo terminamos

al final todos”.

Juan Basualdo subsiste en la medida de las posibilidades. Él, de edad avanzada, es

herrero y abraza más que nunca su oficio por la situación. “Ando con lo mínimo y con

la herrería me defiendo un poco económicamente”, dice. Con dolor, recuerda que

personalmente habló con Arévalo “porque tenía 60 años cuando empezó el conflicto”.

“Le pedí por favor que me mantuviera el empleo 5 años hasta que complete la edad

jubilatoria pero ni siquiera eso tuvo en cuenta y ahora no consigo trabajo por la edad

y tampoco puedo hacer los aportes como monotributista”, lamenta.

José Carrizo, también de edad avanzada, asentía y ratificaba a lo largo de la

entrevista lo que iban expresando los perjudicados. Al igual que ellos, vive el día a

día. “Yo estoy prácticamente haciendo changas y recién ahora pude cobrar el Ingreso

Familiar de Emergencia (IFE)”, comentó para rememorar que estuvo 21 años

trabajando en el SOEM.