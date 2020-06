Exmiss colombiana comparte fotos tras la amputación de su pie: ‘Amo mi cuerpo igual que antes’

La modelo y animadora Daniella Álvarez, Miss Colombia 2011, se ha convertido en todo un ejemplo por su valiente lucha. A través de las redes sociales, la presentadora de 32 años ha ido narrando su experiencia después de someterse a una cirugía en la que le fue amputado su pie izquierdo y parte de su pierna.

Todo partió el 18 de mayo pasado, cuando la exmiss se internó para extirpar una extraña masa que le había aparecido en el abdomen. Sin embargo, lo que aparentemente era una operación sencilla, se convirtió en toda una pesadilla.

“Resulta que cuando los médicos entraron a sacarme esta masita se dieron cuenta que estaba absolutamente pegada a la aorta y en las personas jóvenes las arterias no funcionan igual que en los adultos. En ese momento cuando me fueron a retirar la masita mi aorta se cerró”, contó en su cuenta de Instagram.

Luego debió someterse a otra cirugía para reconstruirle la aorta, pero no salió bien. Los médicos decidieron que tenía que entrar nuevamente a quirófano: “Tuve que tener una segunda operación el mismo día que no funcionó bien y tuve que ser operada otra vez con otro tipo de injerto para la aorta que quedó muy bien pero me causó una isquemia -estrés celular por la disminución transitoria del flujo sanguíneo- desde la parte de mi ombligo hacia abajo, hasta mis pies”, escribió.

El problema fue que la isquemia impidió que la sangre llegase a su pie izquierdo por lo que finalmente se lo tuvieron que amputar, como contó ella días antes de la intervención en la Fundación Cardioinfantil de Bogotá: “Tendré mi última operación donde tendrán que quitarme mi pie izquierdo, tendrán que tomar también un poco de mi pierna para poder tener una vida más próspera, porque podría tener yo un pie pero no sería un pie funcional”.

La operación se realizó el sábado y todo salió como los médicos esperaban, por lo que ella pronto comenzará su larga recuperación. Para tranquilizar a sus seguidores en las redes sociales y a sus fans en todas partes, la modelo compartió varias fotos tras la operación, consigna ABC.



En ellas se le ve tranquila y sonriente acompañada de su familia y amigos. “Quiero compartir con ustedes mi nueva versión”, comentó la valiente colombiana.

“Amo mi cuerpo igual que antes, estoy feliz de estar aquí en este mundo para superar todos los retos que vienen en mi nueva vida. Sé que de la mano de Dios TODO lo lograré. ‘Pies, para que los quiero si tengo alas para volar. Vamos para adelante”, añadió.

La presentadora dice que quiere poder seguir bailando bachata, corriendo, montando en bicicleta y nadando. Sin duda, todo un ejemplo de lucha y superación.

Foto: Instagram.