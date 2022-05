ESPERAN PODER DIALOGAR

Los trabajadores aseguran que con la gestión saliente no consiguieron ninguna mejora.

Según información brindada a este medio, hoy asumirá como directora de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), la contadora María Fernanda Gómez y, a partir de allí los trabajadores esperan cambios. Desde el Sindicato de Empleados de la Obra Social Provincial (SEOSP), indicaron que las expectativas están puestas en ser escuchados como empleados, luego de tanto tiempo sin poder siquiera sentarse a dialogar con el director saliente de OSEP, el doctor Norberto Bazán.

“Como gremio en la gestión, vamos a pasar por el tercer director, no siempre son buenos los cambios pero sí necesarios. Nosotros esperamos que estas modificaciones sean buenas para los afiliados y para los empleados, aunque sea el Gobierno el que pone el director, la obra social es de la gente. En la última gestión no conseguimos mejoras, se solicitó varios cambios, no grandes pero no se logró nada, no pudimos conseguir. En el día de los empleados de la obra social ni siquiera nos saludaron, pero desde el gremio pudimos festejarlo. Este año correspondía celebrar tras dos años sin hacer nada, pero bueno, ya se olvidaron que durante la pandemia estuvimos las 24 horas trabajando, pero no se reconoció ni agradeció”, comento Luz Rondán, secretaria general del SEOSP.

“Tenemos las mejores expectativas con la nueva directora, que sea mejor que el saliente y esperamos ser escuchados, necesitamos cambios, como el adicional, recategorización, premios, entre otras cosas que queremos plantear a la nueva gestión. Esperamos poder charlar y tener un buen diálogo”, indicó en Radio Nacional.

Fuente: El Chasqui Digital

