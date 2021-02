Falleció el papá de Carlos Tevez

Segundo Tevez , de 58 años, estaba internado en un sanatorio desde hacía 45 días, ya que había sido positivo en coronavirus, pero además tenía un cuadro general de riesgo y llegó a estar en grave estado.

El futbolista se enteró del fallecimiento de su padre adoptivo en la concentración de Boca en Rosario, por lo que abandonó la misma para estar junto a sus seres queridos en este difícil momento.

Tevez había comentado hace tiempo de lo delicado de la salud de su padre, quien había sido operado del cuelo a fines del 2020, y semanas atrás contrajo coronavirus, además de presentar un cuadro de neumonía y diabetes, por lo que estaba internado en terapia intensiva.

El ídolo “xeneize” fue el que decidió cambiarse el apellido que tenía de su madre -Martínez- por el de Tevez, que era el marido de su tía (tío político), debido al amor y el cariño que le tenía.

En tanto, Boca emitió un comunicado en las redes sociales sobre la muerte del padre de Tevez: “Boca Juniors lamenta el fallecimiento de Don Segundo, papá de Carlitos, y acompaña a la familia Tevez y a sus amigos en este momento de tanto dolor y tristeza. ¡Mucha fuerza!”.

El propio presidente, Jorge Amor Ameal, mediante su cuenta personal de Twitter, acompañó al jugador: “Desde todo el club acompañamos a Carlos Tevez, y a su familia y amigos, en este momento tan triste por la muerte de su papá. Fuerte abrazo xeneize de todo Boca”.

Hace algún tiempo Tevez resaltó la figura de su padre, quien lo adoptó de pequeño porque era el esposo de su tía, y dijo que Segundo Tevez “se hizo cargo de mí sin tener nada que ver conmigo”.

“Vio a un chico que estaba indefenso, que no tenía un guía y se hizo cargo de algo que no tenía por qué. En toda mi vida nunca hizo diferencia con el Chueco, que era su propio hijo. Siempre era una remera para mí y una para él”, expresó.

Obrero de la construcción, el padre de Tevez siempre estuvo cerca de la carrera de su hijo, quien además dijo que cada vez que jugaba “lo hacía para él”.

Fanático de Boca, el padre del “Apache”, acompañó los primeros pasos de Tevez en el fútbol, desde su irrupción en All Boys hasta la llegada a Boca y las Selecciones juveniles.

La carrera de Tevez lo llevó por el fútbol de Brasil, Inglaterra, Italia y China, y siempre su padre estuvo cerca, pero el propio delantero reconoció que lo que más le gustaba a él era verlo con la camiseta de Boca.

“Siempre me fue con la verdad. Me agarró un día y me contó lo de mi papá verdadero. Me dijo que no era mi papá, a mi papá lo habían matado antes que yo naciera. Ese es Segundo, el que se puso la familia en el hombro y la sacó adelante. El me motivaba para que yo jugara a la pelota. Siempre daba el ejemplo para que no terminara drogado o me dijeran ´pobrecito´”, afirmó.

Incluso, Tevez dijo que tuvo que “entender” él a su padre por que seguía trabajando en la obra pese a que no le hiciera falta, dado la enorme carrera del jugador. “Quería ser el hombre de la casa, traer la plata. Un día le dije que no tenía que trabajar más, disfrutar viajando con mamá. Pero él me dijo que levantar paredes era su vida, que la pasaba bien. Hasta que lo entendí”, relató.