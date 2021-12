Falleció Janice Long, la primera Dj mujer de la Radio BBC

La triste noticia la comunicó su agente el 25 de diciembre: “Después de enfrentar una breve enfermedad Janice murió ayer en su casa, tenia 66 años. La vamos a extrañar”.

Long comenzó su carrera en la radio como asistente de la emisora en BBC Radio Merseyside en 1979, antes de que se le diera su propio programa, llamado “Streetlife”, en el que promocionaba a las bandas locales. En 1983 se trasladó a BBC Radio 1, donde presentaba su programa los sábados por la noche, antes de trasladarse a las noches de los días laborables para un nuevo programa de música y actualidad. Fue la primera mujer en tener su propio programa diario en la emisora.

También se convirtió en la primera mujer en presentar regularmente “Top Of The Pops”, al frente del programa de televisión durante cinco años, y más tarde tuvo un programa de larga duración en BBC Radio 2 hasta 2017. También trabajó para emisoras como BBC Radio London, BBC 6 Music, BBC WM, BBC Radio Wales, Greatest Hits Radio y Radio X, y creó su propia emisora Crash FM en Liverpool en 1995.

A lo largo de su carrera, ofreció como invitados en sus primeras sesiones de radio a artistas emblemáticos como “Frankie Goes To Hollywood” y Amy Winehouse, como así también dió a conocer a grande artistas de la talla de The Smiths, Primal Scream y Adele, entre otros.

En reconocimiento a su apoyo a los nuevos talentos, Janice recibió el premio a la trayectoria en los Liverpool Music Awards en honor a su destacada contribución a la industria musical. En 2016, recibió la insignia de oro de la Academia Británica de Autores y Compositores (BASCA) y, en 2018, fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Edge Hill en reconocimiento a su “contribución a la música popular y a la vida cultural nacional”.

Su ilustre carrera llevo a la DJ a ser una de los principales presentadoras del histórico concierto Live Aid de 1985, jurado del Mercury Music Prize y mecenas del Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) de Paul McCartney.

Diversas estrellas de la música expresaron sus condolencias:

“Qué noticia tan triste la de Janice Long”, escribió Peter Hook (New Order). “Siempre fue una gran amiga y una gran defensora de nuestra música. Era una dama encantadora y era un placer estar con ella. Descansa en Paz.”

La actual DJ de BBC Radio 1, Adele Roberts, añadió: “RIP Janice Long. Gracias por todo lo que hiciste para inspirar a otros y abrir puertas para que otras mujeres y presentadoras de radio prosperen xx”.

“Estamos muy tristes por la muerte de la DJ de radio Janice Long, que siempre fue muy entusiasta con la nueva música y muy divertida. Nos apoyó mucho en los primeros días de Pet Shop Boys. Nuestro más sentido pésame a su familia y amigos.” Neil y Chris xx

“Me entristece mucho la noticia de la muerte de Janice Long. Una mujer increíble, gran amiga, amante de la música y campeona. Una DJ pionera que abrió muchas puertas a otros. Te extrañare mucho, Janice. Todo mi amor y mis condolencias a tu familia.” Andy (de OMD- Orchestral Manoeuvres in the Dark).

