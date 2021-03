Cuando las abejas eligen una vivienda o un lugar un poco inapropiado para instalar sus colmenas, obligan a los especialistas a tener que trasladarlas manualmente a otro lugar, ya que están protegidas.

Pero hay veces en que los enjambres son tan grandes, que es imposible retirarlos, como sucedió en una casa de Granada, en España. Ahí, una familia descubrió una colmena de más de 200.000 abejas en el interior de una de las paredes de su vivienda.

#Vídeo Un apicultor especialista en rescatar enjambres recibió una llamada desde #Ogíjares y encontró un asombroso panal: “Podrá haber entre 150.000 y 200.000 abejas”, explica https://t.co/A4ruE8VVlB Informa @Albertofc — ideal_granada (@ideal_granada) March 11, 2021

El enjambre quedó en evidencia luego de que una antena cayera producto de un temporal e impactara la pared. Cientos de abejas salieron de la colmena y la situación de hizo insostenible cuando varias de ellas picaron a un miembro de al familia, publica Ideal.

Por eso decidieron llamar a un apicultor, pero el enjambre es tan gigantesco que le fue imposible retirarlo. “Me llamaron y fui a verlo, pensaba que sería un enjambre de temporada y, al llegar, me encontré con que podía haber fácilmente entre 150.000 y 200.000 abejas”, declaró Sergio Guerrero.

Ahora tendrá que hacerlo a través de un procedimiento especial que le llevará varios días: “Las aspiro y caen en una cámara especial para luego poder transportarlas a un sitio amigable para ellas y que no muera ninguna”, explicó Guerrero. “A veces se instalan en paredes de habitaciones en las que no se hace mucha vida y no nos damos cuenta de que están ahí hasta que el panal es demasiado grande”.

“Desgraciadamente en el campo cada vez hay menos árboles y tienen que venirse a las viviendas a buscar las cámaras de aire, que ahí se alojan perfectamente”, añadió.

Foto: Captura de video.

El post Familia encuentra un enjambre con más de 200.000 abejas en la pared de su casa apareció primero en AYAYAY.