El histórico concierto fue un caos y cambió la forma de organizar eventos en el Reino Unido.

En el verano de 2002, más de 250.000 fans del legendario DJ -que inauguró el club nocturno Boutique en la ciudad costera- se reunieron en la playa de Brighton, en Sussex (Inglaterra), para su segundo concierto gratuito al aire libre, una cifra récord teniendo en cuenta que sólo se esperaba la asistencia de 40.000 personas.

Y ahora Fatboy (cuyo verdadero nombre es Norman Cook, ex integrante del grupo The Housemartins ) junto a quienes trabajaron en el concierto frente al mar , compartieron la historia para el documental “Right Here, Right Now” que se estrenará en Sky Documentaries el 4 de febrero.

Según un comunicado de prensa: “Norman, y aquellos que estuvieron en primera línea de este momento histórico sísmico nos hablan del proceso y los obstáculos; las inmensas dificultades y luchas a las que se enfrentó la policía local con tal cantidad inesperada de descendientes en la ciudad, los concejales y residentes que se opusieron al controvertido evento y muchos de los que participaron en lo que Norman ha descrito como un ‘momento Woodstock’”.

The post Fatboy Slim estrena un documental sobre su famoso concierto en las playas de Brighton first appeared on Metro 95.1.