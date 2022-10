Leandro Olás pasó a calidad de detenido anoche, luego de que un informe de

autopsia determinara que, Anyelén Gallo Arias (35) fue estrangulada. El hecho

sucedió ayer a la mañana en la zona oeste de la Capital.

El fiscal Hugo Costilla lo imputó por “Homicidio doblemente agravado por la

relación de pareja y por femicidio”. Si bien en un primer momento lo habría

negado, según fuentes judiciales, el sujeto se quebró ante las fuerzas policiales y

confesó el crimen.

El hecho habría sucedió pasadas las 9 de la mañana, cuando el ahora detenido se

habría comunicado con el 911 y denunció el hallazgo del cuerpo sin vida de la

mujer. Por las inconsistencias en sus declaraciones, el representante del ministerio

público fiscal ordenó el arresto del sujeto, también el secuestro de los celulares,

ropa y otros elementos.

En horas de la tarde noche se confirmó lo peor: según la autopsia, la víctima

falleció por asfixia mecánica. El deceso habría ocurrido entre las 5 y 7 de la

mañana de acuerdo al informe, por lo que al momento del llamado a la policía, de

acuerdo a los investigadores, ya habían pasado dos horas y esto levantó aún más

las sospechas.

Al momento de la detención, habría consumido ansiolíticos para intentar quitarse

la vida y presentaba hematomas en sus brazos. Anoche, familiares y amigos

despidieron los restos de la joven madre de tres niñas.

Antecedentes

También se conoció que el ahora detenido había recibido una denuncia por

violación de domicilio el mes pasado, cuando el fiscal N° 9, Jonathan Felsztyna, le

notificó una restricción perimetral y posteriormente lo imputó por haber violado la

medida.

“Te mereces lo peor del mundo”

A horas del lamentable hecho de sangre, una amiga de la víctima publicó en las

redes: “No tengo duda alguna de que fuiste vos. No solo te llevaste la vida de mi

amiga, sino la de la madre de tus hijas”.

Y agregó: “Te merecés lo peor del mundo. Yo fui testigo de tus golpes, yo pasaba

horas por teléfono con ella llorando porque no sabía qué hacer para tenerte lejos.

Yo me quedé noches enteras cuidándola por miedo a que vos llegues, yo fui

testigo de las denuncias que te hacía y de las restricciones que tenías, que jamás

cumpliste”.