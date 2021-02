Fernández definirá un plan de obras y lo dará a conocer a los gobernadores en Catamarca

La tercera reunión de los gobernadores del Norte Grande pasó y la misma generó

cierta expectativa respecto a los futuros anuncios que realizaría el presidente de la

Nación, Alberto Fernández, en la cuarta reunión que se llevará a cabo el 19 de marzo

y que tendrá como anfitriona a la provincia de Catamarca.

Como estaba anunciado y previsto en la localidad de Yapeyú (Corrientes), tierra

donde nació el General José de San Martín y al cual ayer se recordó su natalicio; fue

el punto de encuentro de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gerardo Morales

(Jujuy), Juan Manzur (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora

(Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Jorge Capitanich (Chaco), Oscar

Herrera Ahuad (Misiones) y Gustavo Valdés (Corrientes) con el presidente, Alberto

Fernández en el marco de la tercera reunión del Norte Grande.

Si bien en encuentros anteriores ya se avanzó sobre determinados temas y en los

cuales se armó una agenda a seguir que incluye obras y otras cuestiones que

permitan corregir las asimetrías respecto al resto de país, especialmente Buenos

Aires; el encuentro realizado en Corrientes dejó cierta expectativas de cara al futuro.

En su cuenta de Facebook, Jalil escribió, tras el encuentro, que “con los

gobernadores del Norte Grande y el presidente @alferdez (Alfredo Fernández)

avanzamos en el diálogo para implementar las medidas que otorguen competitividad

real a las provincias e impulsar un desarrollo armónico que beneficie al 30% de los

argentinos, que viven en la región”.

Por su parte, según Télam, el presidente anticipó a los diez gobernadores del norte

que la Casa Rosada trabaja en un plan de obra pública específico para la región, con

el objetivo de reducir “asimetrías” respecto del resto del país, al participar del tercer

encuentro de mandatarios provinciales del NOA y NEA.

“Quiero que empecemos a resolver los problemas que se están planteando; el Norte

no debe seguir esperando y debemos ir encontrando soluciones: es la región más

postergada que ha quedado en la Argentina después de los cuatro años del

macrismo”, aseguró Fernández.

Según habría manifestado uno de los gobernadores a un diario nacional, la

ambiciosa iniciativa involucra unos u$s 30 mil millones de dólares en 15 años. En esa

apuesta ya están trabajando el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y su

par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, lo mismo que desde la cartera de

Economía de Martín Guzmán.

Si bien el plan de obra y la inversión que significa tiene expectantes a los

mandatarios del Norte Grande, también hay planteos más amplios e incluyen pedidos

de más corto plazo. En este punto, de acuerdo a lo publicado por Ámbito, los

Gobernadores apuestan a que el 19-M en Catamarca el Presidente despliegue

anuncios en torno al pedido de reducción de contribuciones patronales -de 75%, 50%

y 25%, entre 2021 y 2023- para impulsar la creación de 250 mil nuevos empleos

privados y recuperar otros 65 mil perdidos entre 2018 y 2020. Y al reclamo de una

rebaja en el precio de los combustibles y de un reparto más equitativo de los

subsidios al transporte, respecto del AMBA.

Fuera de agenda

En cuanto a las elecciones de este año, en reuniones previas se había tratado el

tema de la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO),

pero en el encuentro en Corrientes no fue parte de la agenda.