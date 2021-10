Fernández habló de variante Delta y Salud va a la Justicia para que presente pruebas

“Un furcio, quiso decir Manaos”. Así justificaron allegados a la diputada opositora

Juana Fernández, las expresiones que hizo sobre la circulación de la variante Delta

del coronavirus en Catamarca. Las palabras de la legisladora asegurando que esa

cepa de Covid-19 ya estaba en la provincia, repercutieron rápidamente.

Desde el Ministerio de Salud no solo la desmintieron sino que también adelantaron

que acudirán a la Justicia para que este poder del Estado le exija la documentación

respaldatoria de sus afirmaciones.

En una entrevista con radio Valle Viejo, la diputada del bloque del radicalismo estaba

hablando de la situación del personal sanitario que presta funciones en el

monovalente Carlos Malbrán luego de que el gobernador haya anunciado que se

cerraría el monovalente a fines de este año. En esa charla, la legisladora aseguró en

dos oportunidades que hay resultado positivo sobre la circulación de la variante

Delta en Catamarca.

“Es un recurso humano poco valorado y que sigue en la precariedad, máximo con el

anuncio que hizo el Gobernador”, expresó Fernández para acotar que la inquietud de

los trabajadores sanitarios “no solo es la precarización y la falta de estabilidad sino

cómo se lo utilizó, de la forma que se lo hizo, con una ministra (Claudia Palladino)

candidata que no dice nada”.

Tras esos cuestionamientos, la opositora mencionó por primera vez la existencia de

la cepa Delta en Catamarca: “Hoy, no hay comunicado que diga que al Gobernador le

va a hacer ver que no es así, porque tampoco dicen que hay una cepa que se llama

Mu que afecta la parte respiratoria y que hay resultados de una Delta en la

provincia”.

Consultada por la modificación del reporte de números de contagios y su publicidad,

la diputada aseveró que “hay cosas debajo de la alfombra”. Reconoció que

efectivamente hubo un descenso de casos positivos diarios “pero no están diciendo

la verdad”. “Hay gente que fallece por Covid que dicen por paro cardiorrespiratorio y

por supuesto que todos nos morimos cuando se nos para el corazón”, alegó.

Así, preguntó “cómo puede un Gobernador plantear que se va a levantar el Malbrán y

que se va a edificar otro a futuro cuando no sabemos si al flexibilizar actividades

vamos a tener efectos colaterales”. “Me llama la atención los silencios que aturden de

la ministra, siendo profesional de la salud”, acotó.

De esta forma, la legisladora se refirió por segunda vez a la variante Delta: “Antes

había partes de prensa, conferencias con la ministra y el COE, y parece que de la

noche a la mañana el COE se desarmó y no dan la cara. Insisto, hay resultados de la

cepa que se llama Mu como también un caso de Delta en la provincia, tenemos

casos en Valle Viejo y en la Ciudad, no dicen cuánto, cómo, ni nada”.

Repreguntada sobre la cepa Delta, Fernández señaló que los datos los “tiene el

Laboratorio Central del Ministerio y no lo han comunicado”. “El Ministerio tiene que

salir a decir los resultados que hay en el Laboratorio Central”, insistió y para deslizar

que “el caso del Delta está en la Capital y el otro en Valle Viejo; sé la cepa, la

cantidad no”.

Tras las aseveraciones, desde el Ministerio de Salud se comunicaron detalladamente

las variantes de coronavirus identificadas en la provincia. Con una sutil ironía, se

indicó: “Tras las declaraciones de una referente parlamentaria de la UCR, el

Ministerio de Salud de la provincia se ve obligado a aclarar la información vertida por

la misma en calidad de lego y desmentir afirmaciones puntuales deliberadamente

falsas que han provocado seria zozobra en la comunidad”.

Notificaron que desde la dirección de Laboratorio de la provincia “explicaron que de

todos los reportes enviados por el Instituto Malbrán en Buenos Aires, ninguno da

cuenta de la existencia de la Variante Delta en Catamarca”.

Además, expusieron que “de las últimas muestras enviadas en la Semana

Epidemiológica 38 (SE38) al Instituto Malbrán, se recibieron los siguientes resultados:

1 Mu (Variante de interés), 3 Lambda (ANDINA – Variante de interés), 1 Alpha (Reino

Unido – Variante de preocupación) y 1 Gamma (Manaos – Variante de preocupación).

Así las cosas, aseguraron que la Dirección de Asuntos Legales de la cartera sanitaria

avanzará “con la presentación de las respectivas acciones legales para que se

presente el material probatorio, en caso de que exista, que permita respaldar las

declaraciones radiales de la diputada”.