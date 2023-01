Tras anunciar el domingo que buscará llevar a juicio político al presidente de la

Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y que se investigue a los restantes

miembros, el presidente Alberto Fernández convocó para hoy a las 11.00 a varios

gobernadores apelando a un nuevo respaldo de parte de los mandatarios

provinciales. Sin embargo, varios gobernadores ya lo descartaron, algunos de

ellos teniendo en cuenta que el propio Fernández dio marcha atrás sobre el

incumplimiento del fallo de la Corte en el conflicto de la coparticipación. Si bien el

gobernador Raúl Jalil no formará parte del encuentro, si habrá respaldo

catamarqueño: dirá presente en la reunión el vicegobernador Rubén Dusso.

El conflicto entre Nación y el máximo tribunal se inició luego que la Corte Suprema

emita una cautelar beneficiando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)

por los recursos de coparticipación. Antes de que se termine el año se agregó otro

ingrediente: la filtración de chats entre el ministro de Justicia porteño Marcelo

D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio

Rosatti. El domingo, desde Brasil, el jefe de Estado nacional convocó a los mismos

mandatarios que apoyaron su decisión de no acatar el fallo por la coparticipación.

“Durante mucho tiempo planteé que la Justicia se revise, pero evidentemente no lo

hace, y hemos llegado a una situación límite”, argumentó.

“He convocado a los señores gobernadores que acompañaron al Estado Nacional

en su planteo contra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, en conjunto,

impulsemos el juicio político al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación Horacio Rosatti para que se investigue su conducta en el desempeño de

sus funciones. También requeriremos que se investiguen las conductas de los

restantes miembros del máximo tribunal”, indicó.

Fernández recibiría en principio a los mismos gobernadores de la reunión del

jueves 22 aunque no había confirmado la totalidad de los 14 mandatarios que

estuvieron presentes aquel día. Según medios nacionales, el Presidente instruyó

al ministro de Justicia, Martín Soria, a que le dé forma al texto que les presentará a

los gobernadores hoy. Por lo pronto, los cuatro mandatarios que cuestionaron el

fallo del máximo tribunal de forma separada a sus pares oficiales, es decir Arabella

Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta) y Oscar

Herrera Ahuad (Misiones), no serán de la partida. Tampoco estará Jalil, pero no

por estar en desacuerdo con el pedido de juicio político a Rosatti. Por eso, en su

lugar dirá presente el vicegobernador Rubén Dusso.

De acuerdo a La Nación, hoy dirán presente el chaqueño Jorge Capitanich, el

riojano Ricardo Quintela, el santiagueño Gerardo Zamora y el tucumano Osvaldo

Jaldo. Mientras tanto, el sanjuanino Sergio Uñac, el entrerriano Gustavo Bordet y

el pampeano Sergio Ziliotto dudaban de asistir. El gobernador santiagueño Zamora

confirmó que se sumará a la reunión y manifestó su “preocupación” por lo revelado

por los chats filtrados. “Se ha demostrado con esta publicación una situación de

gravedad institucional del país sin precedentes”, dijo en declaraciones a la radio El

Destape. Y agregó que la Corte “ha venido, en los últimos tiempos, atribuyéndose

facultades de otros poderes”. “Lo que ahora ha quedado demostrado, y me remito

nada más que al fallo de CABA, es que el presidente de la Corte queda sin

legitimidad”.

Quintela por su parte afirmó estar con “bronca, indignación e impotencia” ante lo

que denominó un “esquema de corrupción mafioso” de Juntos por el Cambio con

la Justicia el cual los “mal llamados medios nacionales que se esfuerzan por

cubrir”. El mandatario de la vecina provincia planteó que más allá del pedido de

juicio político “tiene que haber un llamado fuerte a la Corte Suprema y que estos

cuatro individuos, si tienen algo de dignidad, tienen que renunciar”. Sobre

D’Alessandro -el ministro de Horacio Rodríguez Larreta- dijo que “tiene que ir

preso” y contó que no habló con Fernández pero sí con otros colegas.