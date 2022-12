Luego de que la Corte de Justicia de Catamarca fallara a favor suyo, la concejala

electa Ivana Ferreyra debía esperar la próxima sesión del Concejo Deliberante

(CD) de Icaño a los fines de que se cumpla lo dispuesto por la Justicia y pueda

asumir en el cargo.

Si bien se había adelantado que en la jornada de ayer se realizaría una sesión

ordinaria del CD, Ferreyra se presentó para cumplir con lo dispuesto por la

Justicia, pero no pudo asumir.

En su cuenta de Facebook, Ferreyra tildó esta situación como “otra maniobra

política del clan”. “Una vez más se comete otro atropello institucional desde las

autoridades del Honorable CD de Icaño. Siguen dilatando los tiempos para no

tomar juramento a mi cargo.

”Me hice presente en el edificio para presenciar la última sesión ordinaria, cuando

llegando al lugar me encuentro con un cartel donde decía lo siguiente: ‘Cerrado

por desinfección’. Justo el último día de sesión realizan esta actividad”.

Luego indaga: “¿Cuál es el misterio o miedo de mi asunción? Están

desobedeciendo una orden de la Corte de Justicia de Catamarca, con sentencia

definitiva por unanimidad de votos, fallando a mi favor”.

Asimismo, Ferreyra menciona que intentó comunicarse con las autoridades del

CD. “Han eludido mis notas, llamadas y mensajes. No tuve respuesta alguna y lo

considero una total falta de respeto hacia mi persona, continuando con la violencia

política que estoy atravesando desde el momento en que fui elegida legítimamente

en la lista oficial del FDT”.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de la Red de Concejalas de

Catamarca.