“El Señor nos pide ser fecundos en medio de una sociedad cada vez más alejada y necesitada de la Buena Nueva”, expresó el Obispo.

En la fría mañana de este jueves 7 de septiembre, los catamarqueños manifestaron fervorosos su acción de gracias a la Madre del Valle por su protección durante el terremoto de 2004, en el cierre del triduo celebrado en el Santuario mariano en el que también se por el 2° aniversario de la Beatificación de Fray Mamerto Esquiú.

A las 8.53, hora en que se produjo el movimiento telúrico, repicaron las campanas recordando aquella jornada, y anunciando la salida de la imagen cuatro veces centenaria de la Virgen Morena en brazos del obispo diocesano, Mons. Luis Urbanč, acompañada por sacerdotes que sirven en nuestra diócesis.

En el Paseo de la Fe la esperaban autoridades locales, particularmente de las fuerzas de seguridad y los fieles devotos que estallaron de júbilo ante su presencia, con pañuelos en alto y la emoción en sus rostros.

A los fieles presentes se unieron muchos otros a través de las transmisiones en vivo por las redes sociales de la Catedral y del Obispado y de los medios de comunicación locales.

Luego de ser colocada en el trono festivo se dio inicio a la Santa Misa, presidida por Mons. Urbanč y concelebrada por el vicario general, padre Julio Murúa; el rector del Santuario mariano, padre Gustavo Flores, y numerosos sacerdotes del clero catamarqueño.

Mons. Urbanč, en su homilía, comenzó recordando el fuerte sismo de 2004 durante el cual recibimos la especial protección de la Virgen del Valle. “¡Qué importante es agradecer! ¡Cuánto nos humaniza y nos ayuda para ser humildes y memoriosos!”, dijo entonces, y agregó citas de distintos autores, entre ellos del monje trapense y teólogo Thomas Merton: «Estar agradecido es reconocer el Amor de Dios en todo lo que nos ha dado, y es que nos lo ha dado todo. Cada aliento un obsequio de Su amor, cada momento de la existencia es una gracia, ya que trae consigo inmensas gracias de parte de Él. De ahí que la gratitud no dé nada por sentado, no se muestre indiferente y esté siempre espabilándose ante una nueva maravilla y a la ponderación de la bondad de Dios. La persona agradecida sabe que Dios es bueno, no porque lo haya oído decir, sino por experiencia. Eso es lo que cambia todo».

A continuación citó la carta de san Pablo a los colosenses que se había proclamado, en la que el apóstol invita a que «seamos agradecidos con Dios que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz…».

Respecto del pasaje del Evangelio de san Lucas, en el que se lee: «la gente se agolpaba sobre él para oír la Palabra de Dios…» destacó la misión de Jesús, de enseñar. “La gente lo reconocía como maestro -dijo- con lo cual expresan la necesidad que todo ser humano tiene de conocer la verdad, de vivir en la luz, de tener certezas que sostengan la esperanza en medio del fragor de la vida”. Y sobre los versículos en los que invita a Pedro a adentrarse en el mar y a echar las redes para pescar, entre otros conceptos expresó: “Hoy, todavía nos resulta sorprendente comprobar cómo aquellos pescadores fueron capaces de dejar su trabajo, sus familias, y seguir a Jesús”. Más adelante preguntó: “Si Jesús de Nazaret nos hiciera la propuesta, en nuestro siglo XXI, ¿Tendríamos el coraje de aquellos hombres? ¿Seríamos capaces de intuir cuál es la mejor y mayor ganancia?” y acotó: “los cristianos creemos que Cristo es eterno presente; por lo tanto, ese Cristo que está resucitado nos pide, no ya a Pedro, a Juan o a Santiago, sino a todos y cada uno de quienes lo reconocemos como el Señor… que lo acojamos en la barca de nuestra vida, porque quiere descansar junto a nosotros; nos pide que lo dejemos servirse de nosotros, que le permitamos mostrar hacia dónde orientar nuestra existencia para ser fecundos en medio de una sociedad cada vez más alejada y necesitada de la Buena Nueva […] No tengamos miedo que el Señor nos convoque a ser «Pescadores de hombres», es decir, Discípulos-Misioneros”.

Así, exhortó a pedirle a la Virgen Santa, Estrella de la Evangelización, que nos ayude a tener la valentía y decisión para seguir al Señor.

Concluyó su homilía implorando: “Que nuestro Beato Mamerto Esquiú y la Virgen Morena del Valle nos cuiden de los terribles sismos culturales que nos están destruyendo el tejido social, los valores fundantes de la vida humana, la educación, el trabajo, la salud, la dimensión religiosa y trascendente de toda persona humana, la familia, la economía, la política y la casa común, que es la tierra que se nos dio como don y tarea”.

Procesión

Al concluir la celebración eucarística, el sonido de las campanas y los sones de la Banda de Música de la Policía de Catamarca marcaron el comienzo de la procesión con la Sagrada Imagen de la Virgen del Valle, acompañada por San José y el Beato Mamerto Esquiú, alrededor de la plaza 25 de Mayo.

Cuando la columna procesional regresaba al Paseo de la Fe, nuevamente el tañir de las campanas y los acordes de la Banda de Música resonaron con fuerza anunciando la llegada al atrio del templo.

Seguidamente, se homenajeó a la Patria con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y el Himno a Catamarca.

El Obispo destacó la importante presencia de la Policía de Catamarca, que está cumpliendo los 200 años de su creación, con su Banda de Música, tanto durante el triduo como en esta jornada especial.

También agradeció a las comunidades parroquiales que peregrinaron desde el interior, entre ellas Nuestra Señora del Rosario, de Paclín; y Santa Ana y San Joaquín, de Miraflores, Capayán, zona del epicentro del sismo; como también otras de Capital: San José Obrero y San Pío X, que lo hicieron de manera organizada.

El pastor diocesano propuso el desafío de que el año que viene, cuando se cumplan 20 años del terremoto, “llenemos la plaza con delegaciones de parroquias de los distintos decanatos”, aprovechando el feriado provincial.

Luego de la bendición final, entre vivas y aplausos, con gestos salidos desde lo más profundo del corazón, los fieles despidieron a la Reina del Valle que volvió al Camarín, donde permanecerá hasta las próximas fiestas de la Inmaculada Concepción en diciembre, cuando salga nuevamente al encuentro de sus hijos.

