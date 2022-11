BOXEO

Esta noche, desde las 21.00 y en el Polideportivo Municipal de Chumbicha, se hará el festival “Noche de boxeo” que realiza la Municipalidad de Capayán.

Con la fiscalización de la Federación Catamarqueña de Boxeo (FCB), la coordinación del gimnasio Esparta Box Chumbicha, el evento estará a cargo de la Secretaría de Deportes y de la Secretaría de Cultura, Turismo y Recreación del municipio.

Serán siete peleas amateurs, tres exhibiciones y una exhibición de boxeo sin contacto con manoplas. La entrada será de $ 200.

La cartelera

Amateurs

Cat. hasta 64 Kg.

Lucas Cativa (DT Darío López) vs. Mauricio Banega (La Rioja).

Cat. hasta 56 Kg.

Zacarías Oliva (DT Leonel Varela) vs. Felipe Adauto (DT Rodrigo Agüero).

Cat. hasta 69 Kg.

Emilio “El Profe” Gazal vs Diego “El Marciano” Domínguez (Tucumán).

Cat. hasta 50 Kg.

Maximiliano Bustamante vs. Joel Chanampa.

Cat. hasta 60 Kg.

Claudio Agustín Soria vs. Tomás Figueroa.

Cat. hasta 56 Kg.

Ever González (La Rioja) vs. Gonzalo Alaníz (La Rioja).

Cat. hasta 64 Kg.

Valentín Ariza (La Rioja) vs. Diego “La Pantera” Chamu (La Rioja).

Comparte esto:

Fuente: El Chasqui Digital

La entrada Festival amateurs en Chumbicha se publicó primero en Catamarca Provincia.