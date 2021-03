Fijan para el 8 de agosto las PASO y para el 24 de octubre, las generales

La Cámara Nacional Electoral confirmó ayer el cronograma para las elecciones

legislativas de este 2021. En este sentido, dispuso que el 8 de agosto se realicen las

elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el 24 de octubre

las elecciones generales, tal como se había previsto a principios de año. No obstante,

esa fecha podría modificarse si el Congreso sanciona una ley para suspender la

elección de candidatos de manera excepcional por la pandemia.

Todo el cronograma electoral se extenderá desde el 27 de abril hasta el 1° de

diciembre. Además, se definió que el lunes 19 de junio comenzará la campaña

electoral para las PASO. Es el mismo día en el que finaliza el plazo para la

presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias.

La agenda confirmada hasta el momento de cara a las elecciones indica que el 27 de

abril será el cierre del padrón provisorio (se publicará diez días después, el 7 de

mayo) y la fecha límite para la inclusión de novedades registrales.

A continuación, el 10 de mayo será el último día para efectuar la convocatoria a las

elecciones PASO y el 9 de junio, 60 días antes de la primera jornada electoral, se

pondrá fin al plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas transitorias y

confederaciones para participar en los comicios.

El 19 de junio se dará inicio a la campaña electoral, a la vez que será la fecha límite

para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias.

Luego, el 4 de julio comenzará la campaña electoral en medios de comunicación

audiovisual, hasta que empiece la habitual veda, 48 horas antes de los comicios (el 6

de agosto). Dos días después de las primarias se dará por finalizado el plazo para

reclamos y protestas sobre “vicios en la constitución y funcionamiento de las mesas y

la elección” y ese mismo 10 de agosto, a las 18, se iniciará el escrutinio definitivo.

El cronograma electoral fue confirmado después de que el oficialismo y la oposición

se desencuentren por la realización de los comicios. Incluso hubo intentos del

Gobierno nacional, a partir de diferentes iniciativas que llegaron al Congreso pero no

prosperaron, por suspender las PASO.

Desde el Ejecutivo evaluaban distintos proyectos que iban desde retrasar las

elecciones de agosto, hasta suspenderlas y destinar los casi 20.000 millones de

pesos a la lucha contra la pandemia.

En ese sentido, desde el tribunal que componen Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera

y Raúl Bejas firmaron el acuerdo número 20 del año, en el que se estableció “cuándo

podrán consultarse los padrones, el reconocimiento de alianzas electorales, los

plazos de la campaña electoral, las fechas de las elecciones primarias y las

generales y la presentación de los informes de financiamiento de campaña, entre

otros”.

Formalmente, la Cámara debía cumplir con el paso de confirmar el cronograma, aun

en un contexto en el que se planteó la posibilidad de que se suspendieran las PASO

debido al Covid-19 y también por el alto costo que representaban.

Según el presupuesto nacional, para el armado de ambos comicios se demandan $

17.700 millones, aunque ese número podría extenderse debido a los protocolos

sanitarios que se tienen que establecer en tiempos de pandemia.

“Con lo que cuestan las PASO pago las vacunas rusas que tengo que pagar”

El debate sobre la suspensión o postergación de las PASO había quedado en un

segundo plano desde que el presidente Alberto Fernández no hizo mención durante

la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. No obstante, en una entrevista a

Canal 9, el Jefe de Estado nacional aludió al tema y dijo que “con lo que cuestan las

PASO pago las vacunas rusas que tengo que pagar”.

Según el Presidente, el pedido para suspenderlas proviene de la mayoría de los

gobernadores, “incluso de la oposición”. Y si bien recordó que la potestad para

modificar la ley electoral la tiene el Congreso, consideró lógica la postura de los

mandatarios provinciales, más que todo, la de la liga de gobernadores del norte

grande que este viernes se reúnen en Catamarca.

En este marco, el mandatario provincial Raúl Jalil dejó en claro cuál es su postura

sobre el tema en varias oportunidades. Para el gobernador, “las PASO son una

encuesta cara y sobre todo que la agenda de prioridades, con la pandemia de

coronavirus, ha cambiado”.