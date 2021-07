Filtran el traje que Tom Holland usará en “Spider Man: No Way Home”

Era de suponerse que al acercarnos cada vez más a la fecha de estreno de la película más esperada del MCU, “Spider Man: No Way Home”, comenzarían a filtrarse cada vez más detalles. Esta vez, se trata nada más y nada menos que del nuevo traje que usará Tom Holland.

Las imágenes se filtraron “por error” desde Lego. La compañía tiene listos algunos sets de la película y ya comenzaron a circular sus imágenes. En ellas, se puede ver el “Iron Spider Suit” que se verá en el tercer film del superhéroe.

What do we all think about this Spider-Man suit pic.twitter.com/DlaEFcbgBb

— Spider-Man No Way Home News And Countdown (@SpiderMan3news) July 1, 2021