Filtran primeras imágenes de Keanu Reeves en el rodaje de Matrix 4

Hace 20 años las hermanas Wachowski dejaron a todo el mundo con la boca abierta con el estreno de “Matrix”, la película de ciencia ficción en la se afirmaba que el mundo (y todos lo que conocemos) era solo una simulación por computadora.

Una cinta de la que se ha escrito bastante y que hasta el día de hoy tiene una gran cantidad de seguidores. Por eso fue tan recibida en agosto de 2019 la noticia de que se estaba trabajando en una cuarta parte de la saga, con Keanu Reeves en el papel de Neo y Carrie-Anne Moss interpretando nuevamente a Trinity.

Esta semana se conocieron las primeras imágenes del rodaje de la cuarta entrega, en la que se ve a Reeves recibiendo instrucciones de una persona con pelo de color naranja, la que presumiblemente podría ser la directora Lana Wachowski.

The Matrix 4 filming in #SanFrancisco ! – Feb 5 2020 Thanks @KRON4HMadyun : “Neo sipping some coffee during production of new Matrix movie ⁦ @kron4news ⁩ ” Article + (US – apparently not available in Europe) https://t.co/COI5kMOuSi #thematrix4 #matrix4 #KeanuReeves pic.twitter.com/DCVdPDabik

Las fotografías y videos fueron registrados por vecinos de San Francisco, quienes se toparon con el rodaje las calles de la ciudad.

“Supongo que todos vieron Keanu Reeves caminando por San Francisco con una cartera y un café. Eso es algo normal”, escribió uno de los usuarios que compartió una imagen del actor.

Alright… I guess you all saw #keanureeves walking around in San Francisco with a pocket and a coffee. That’s kinda normal. Ok, the film crew makes it special. So it’s #matrix4 time now. pic.twitter.com/BZJemUfdis

— Sh_Falco (@sh_falco) February 6, 2020