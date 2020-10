Finalistas de los Juegos Culturales Evita 2020

Tras intensas jornadas de debate y valoración de los trabajos presentados se

conocieron los finalistas provinciales de los Juegos Culturales Evita 2020, quienes

pasan a la final provincial que se celebrará el sábado 31 de octubre vía streaming,

oportunidad en la que se conocerán los ganadores por Catamarca.

“Estamos muy contentos con la participación de adolescentes y adultos mayores

catamarqueños en la instancia provincial de los juegos. El jurado tuvo un gran trabajo

para seleccionar a los finalistas porque los trabajos eran de muy buen nivel, por eso

felicito a todos los participantes por haberse sumado a compartir su música, sus

pinturas, fotografías, videos y textos literarios”, señaló la secretaria de Gestión

Cultural, Daiana Roldán.

Los finalistas son:

Dibujo

Categoría Adultos mayores: María Esther Vera (Los Altos)

Categoría Sub 18: Gonzales Ailen (La Paz)

Categoría Sub 15: Ortega Brenda Gisel (Valle Viejo), Peralta Ángela Fabiana (Valle

Viejo) y Segura Víctor Nicolás (Santa María)

Pintura

Categoría Adultos mayores: Celia Beatriz Barros (Las Juntas) y Ramón Federico

Sánchez (Belén)

Categoría Sub 18: Marisa Agostina Zarate (Mutquin), Brisa Abigail Bazán (Ancasti) y

Leandro Del Valle Pucheta Funes (Ancasti)

Categoría Sub 15: Ana Daniel Rojas Quiroga (Capital), Candela Moreno (Valle Viejo)

y Luz Estefanía Salguero (El Alto)

Cuentos

Categoría Adultos mayores: Francisco Antonio Seco (El Alto), Mirtha Del Valle

Córdoba (Capital) y Silvia Reyes (Capital)

Categoría Sub 18: Paulina Vergara (Valle Viejo), Karen Agustina Reynoso (Los Altos)

y Tiziano Ocampo Bazán (Saujil – Pomán)

Categoría Sub 15: Anahí Soledad Medina (Valle Viejo)

Poesía

Categoría Adultos mayores: Ana María Sachetti (Andalgalá), Ramón Héctor Luna

(Capital) y Eva Gonzales (Capital)

Categoría Sub 18: María Melani Fernández (Valle Viejo) y Juliana Bourda (Tinogasta)

Categoría Sub 15: Alba Luz Cardoso (Valle Viejo), Nilce Sabrina Quipildor (Belén) y

Silva Araceli Medina (Santa Rosa)

Video Minuto

Categoría Sub 18: Luis Ramos Gonzales (Belén) y Lorena Castillo (Recreo)

Categoría Sub 15: Morena Larrauri (Valle Viejo), Abril Tula (Recreo) y Maia Villa

(Recreo)

Canto Solista

Categoría Sub 18: Araoz Ivan Leandro (Recreo), Dessiree Sofia de Graff (Andalgalá)

y Yoselie Agostina Ramos (Andalgalá)

Categoría Sub 15: María Valentina Segura (Capital), Ana Fernández (Tinogasta) y

Aranda Máximo Ezequiel (Saujil)

Fotografía

Categoría Adultos Mayores: Eliza Suarez (Los Altos)

Categoría Sub 18: Méndez Alexia (Paclín), Torres Ana Gabriela (La Paz) y Córdoba

Lagoria Rocío (Santa María)

Categoría Sub 15: Ramírez Nagual (La Paz), Jiménez Brisa (La Paz) y Daniza Tania

Lara Ordoñez (Pomán)

La final

La final provincial de los Juegos Culturales Evita está prevista para el sábado 31 de

octubre desde las 16 hs con transmisión en vivo desde la página de Facebook y el

Canal de Youtube del Ministerio de Cultura y Turismo de Catamarca.

En la oportunidad, se anunciarán los ganadores de la instancia provincial, quienes

recibirán cada uno una tablet por su destacada participación en esta competencia

cultural.