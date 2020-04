Finalmente falleció la joven andalgalense Roxana Casimiro

En la jornada de ayer se produjo el deceso de Roxana Casimiro (28), la joven

andalgalense que permanecía internada en el hospital San Juan Bautista tras sufrir

una caída que le causó cuadriplegia y daño cerebral irreparable. Su familia pide que

el hecho no quede en la nada y la investigación continúe, ya que sospechan que

ciertas personas la arrojaron y que antes la habrían drogado y posiblemente abusado

de ella.

La investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Segunda Circunscripción Judicial con

asiento en Andalgalá, sin embargo, consideró que no hay pruebas que sostengan

esta hipótesis, aunque desde el momento de la defunción la causa pasó a caratularse

como “muerte dudosa”, lo que significa que continúa abierta.

Juan Gaspar Figueroa, abogado que se constituyó como querellante en

representación de la familia de Roxana, indicó: “Queremos saber qué sucedió,

porque hasta ahora no hay nada claro en la investigación. Esperamos de ahora en

más que este hecho se esclarezca y saber qué le sucedió a Roxana”.

Con respecto al estado actual de la familia ante esta situación, el letrado dijo: “Están

conmocionados por la muerte de Roxana. Hoy me pude comunicar con María, la

madre de ella, que la acompañaba en el hospital y me confirmó su fallecimiento. Los

partes médicos que nos habían presentado últimamente decían que ella había

quedado cuadripléjica por las severas lesiones que había sufrido en la columna y la

cervical, con un gran daño cerebral. Y hace algunos días también consideraban la

posibilidad de una operación, pero después los médicos no la vieron viable por la

severidad de las lesiones de órganos internos, así que esto era en vano. Sólo

esperábamos su lastimoso deceso”.

Declaraciones

El abogado indicó que el padre de la joven, Manuel Casimiro, se comunicó con él

para requerir sus servicios y que al momento de brindar las primeras declaraciones

sobre lo ocurrido “estaba en un momento de conmoción muy grande por este tema,

como todo padre, que estaría muy afligido”. Es por eso que el hombre había

confundido el día en que la joven fue encontrada frente a la cancha del Club

Aconquija, ubicado en el distrito Chaquiago.

“Confundió el domingo por miércoles por los mismos nervios y de estar en esta

situación de no saber qué había pasado con su hija. Hubo unas discrepancias en su

declaración, pero después en el expediente esto se pudo aclarar”, explicó en relación

con lo manifestado públicamente por parte de la fiscal que oportunamente estuvo a

cargo de la causa, que señaló una serie de “inconsistencias”.

A su vez, el letrado dijo que “hubo una declaración de una enfermera del hospital (de

Andalgalá, el José Chaín Herrera), que dice haber escuchado al hermano de Roxana

mantener una conversación en la que ella le pudo manifestar su deseo de provocarse

lesiones a sí misma. Esto no está claro. Vamos a pedir que se desestimen

declaraciones y hacer careos con los familiares, porque lo que ellos manifiestan es

que Roxana nunca les dijo eso a su hermano, padre y madre. Luego de quedar

internada, ella se despertaba, decía dos palabras y se volvía a dormir. Todo eso está

muy confuso y nuestra labor es investigar qué es lo que realmente pasó. Ella a su

familia nunca le manifestó esto”, remarcó Figueroa.

Pericias

Por otro lado, el abogado dijo que la familia espera con ansias los resultados de

varias pericias que se encuentran pendientes. Por un lado, la autopsia, que sería

ordenada por la investigación, y también el análisis del celular de la joven y de las

prendas de vestir que llevaba el día de los hechos.

Cabe recordar que el 18 de marzo pasado la joven habría concurrido al club

mencionado con su hermano, pero a las horas, luego de que éste se retirara, fue

encontrada gravemente herida, presuntamente víctima de una importante caída. Su

familia pensó que se había tratado de un accidente pero luego llegaron hasta ellos

versiones que aseguraban que se habría tratado de un ataque, por lo que sería un

femicidio.

La causa aún es investigada.