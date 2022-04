El senador nacional Flavio Fama le pidió claridad al gobernador Raúl Jalil respecto a la fecha de las próximas elecciones generales del próximo año, y que defina si va a convocar o no a las mismas para marzo del 2023. “Se viven haciendo actividades de Gobierno como si estuviéramos en campaña política permanentemente y lo que tenemos que hacer es fijar políticas comunes y ponernos a trabajar para hacer crecer a Catamarca”, agregó.

Según lo expresado por el legislador nacional, cree que, según su criterio, el gobernador va a hacer uso de la facultad que posee para adelantar las elecciones y separarlas de las elecciones nacionales, debido al poco poder, el desgaste y la poca credibilidad que tiene el Gobierno Nacional. Esto, siguiendo con lo manifestado por Fama, se daría también en otras provincias cómo Córdoba y Neuquén porque los gobernadores van a buscar despegarse de la figura presidencial.

“Esto va a ser un factor común a medida que pase el tiempo y el presidente no pueda dar repuesta a lo que todos esperamos en la Argentina y, políticamente como a los gobernadores no les conviene, van a ir adelantando las elecciones” agregó.

En cuanto a la invitación realizada por el gobernador Jalil a la oposición para dialogar, Fama expresó que esto se tiene que dar en el contexto de madurez política necesario para llevar adelante este tipo de conversaciones.

“Dudo mucho que el gobernador se quiera sentar a la oposición para preguntarle sobre la conveniencia de adelantar las elecciones o no, lo va a hacer en base a sus propios intereses como se ha hecho siempre. Si bien estoy a favor de los diálogos y programas a futuro dudo mucho que este gobernador tenga la más mínima intención de hacerlo cuando se vio claramente todos estos años de gobierno que lo que quiere es ir por la caja y por la minería” aseveró.

Reforma constitucional

Respecto a la reforma de la Constitución provincial, Flavio Fama, manifestó que el gobernador muchas veces hace referencia al tratamiento de la reforma de la Constitución pero que lo hace después de que surge algún problema o algún enfrentamiento con la oposición. “Es como que quisiera usar el tratamiento de la reforma como un elemento de distracción cuando tiene problemas políticos internos” dijo.

“En esto hay que ser serios, para el tratamiento el gobernador tiene que convocar o no, pero él lo tiene que hacer y para tratarlo se tiene que sentar con la oposición para definir un núcleo de coincidencias básicas” finalizó.

Fuente: El Chasqui Digital

