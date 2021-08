Florence Pugh reveló las razones por las que dudaba trabajar en Marvel

Durante una entrevista, Florence Pugh reveló que antes de firmar su contrato con Marvel Studios para formar parte de “Black Widow” tenía dudas.

“Cuando piensas en Marvel, es grande y abrumador, especialmente cuando eres un actor relativamente pequeño para mirarlo y decir: ‘¡Oh! Voy a ser parte de esto’, esa es una gran decisión”, contó la actriz en una charla con la revista Elle.

“Cuando conseguí el trabajo, quería saber cuál era el régimen. Quería saber si eran ellos o yo quien tomaba las decisiones. Eso fue muy importante para mí. No quería ser parte de algo en lo que me vigilaran constantemente y que la gente se asegurara de que yo estaba en la ‘forma’ correcta. Esa no soy yo en absoluto”, aseguró Pugh.

