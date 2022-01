La banda inglesa liderada por Florence Welch se anunció como el último de los headliners que se suma al line up de la edición 2022 del festival noruego.

El festival de Oslo volverá del 9 al 13 de agosto, con Gorillaz, Nick Cave & The Bad Seeds y Aurora; como los otros headliners.

Ademas de Florence + The Machine, también se suman al line up del Øya a partir de hoy: Fontaines D.C., Parquet Courts y Porridge Radio.

Todas estas actuaciones han ampliado el creciente cartel del festival, que ya cuenta con artistas de la talla de AJ Tracey, Girl In Red, Pa Salieu, Michael Kiwanuka, Yard Act, Princess Nokia y Beabadoobee.

Una particularidad es que el line up del festival esta formado equitativamente con un 50 % de artistas masculinos y el otro 50% femeninos.

El Øya de este año marca el primer evento desde el 2019, después de que sus ediciones de 2020 y 2021 fueran canceladas debido a la pandemia de coronavirus.

Florence + The Machine también serán headliners del Mad Cool Festival , que se realiza en España este verano; un line up que incluye a Metallica, Muse y Kings of Leon.

El único lanzamiento musical de Florence + The Machine en el 2021 fue “Call Me Cruella”, escrita para la película de Disney “Cruella”.

“Algunas de las primeras canciones que aprendí a cantar fueron de Disney. Y las villanas solían tener los mejores números”, dijo Florence Welch en un comunicado sobre la canción. “Así que ayudar a crear e interpretar una canción para Cruella es la realización de un sueño de la infancia que tenía desde hace mucho tiempo”.

“Estoy muy agradecida a Nicholas Britell y a Disney por permitirme tanta libertad creativa, y por confiar en mí con la hermosa locura de Cruella”.

The post FLORENCE + THE MACHINE SE SUMA COMO HEADLINER DEL FESTIVAL OYA 2022 first appeared on Metro 95.1.