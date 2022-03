Se trata del segundo single del nuevo álbum del músico australiano “ Palaces” .

Flume ha compartido una nueva canción llamada “Sirens” con la voz invitada de Caroline Polachek. Es el último single del próximo LP del músico australiano. El tema fue co-escrito y producido por Danny L Harle.

Sobre la letra de la canción, Polachek dijo en un comunicado: “Estaba viviendo sola en Londres, y era el momento más oscuro de la pandemia. La estaba pasando mal realmente, sintiéndome tan pequeña, incapaz de controlar nada en el mundo, y la letra de “Sirens” es en referencia a las constantes ambulancias que oía”.

Es el segundo sencillo de Palaces, después de “Say Nothing”, con May-A. El disco sigue a la mixtape nominada al Grammy Hi This Is Flume y sale a la venta el 20 de mayo.

Caroline Polachek se retiró recientemente de su puesto de telonera en la gira de Dua Lipa tras romperse el tobillo la semana pasada. En febrero, lanzó “Billions”, una nueva colaboración con Danny L Harle.

