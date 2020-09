Tras la aprobación de la creación de la “Comisión de género, diversidad y convivencia”, Fran Bubani, es la primera investigadora trans del Conicet.

“Espero poder contribuir para que otras personas tengan el camino más allanado. Es un paso súperimportante porque ubica al Balseiro no solo a la vanguardia en ciencia, sino también en inclusión y diversidad en el mundo”, dice la ingeniera, de 39 años, en diálogo con Todo Noticias.

Recibida en el Instituto Balseiro, Fran trabaja en el Centro Atómico de Bariloche, donde su lucha personal se volvió bandera. En enero de 2020, Bubani cambió su DNI para que la información del documento coincidiera con su identidad femenina.

“Me gustaría que otras personas se sientan seguras y puedan hacer su transición de género, no como hice yo, tratando de disimular, sino con la contención de las instituciones en el momento en que tengan ganas de hacerlo”, remarcó.

“Mi peor temor era quedarme en la calle porque la discriminación viene disimulada. No te aprueban en un proceso de selección, no te dejan alquilar, no es que te dicen o escriben en un papel ‘no te aceptamos porque sos trans’. Yo hice lo posible para preservarme”.

“Pude estudiar, desarrollar una carrera y perfeccionarme en el ámbito académico, pero el peso de no ‘blanquear’ mi identidad fue empeorando y me llevaron a lugares muy oscuros. En un momento dije ‘basta no puedo seguir viviendo este teatro, aparentando ser alguien que no soy”, cerró.

VER MÁS: Así quedó conformado el nuevo mapa de la Argentina

La entrada Fran Bubani, la primera investigadora trans del Conicet aparece primero en TKM.

http://www.mundotkm.com/