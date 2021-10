FreeBritney: Jamie Spears será investigado por “mala conducta”

Después de 13 años de sufrimientos para Britney Spears, la tutela de su padre al fin terminó. Sin embargo, aún queda un largo camino legal por recorrer. Y es que el abogado de la artista, Mathew Rosengart, quiere que Jamie Spears asuma las consecuencias de su actos.

Por eso, según informó la revista People, Rosengart comenzará una investigación para averiguar si el padre de la cantante no sólo abusó de su poder, sino que se enriqueció con él.

“Jamie Spears and OTHERS are going to face even worse ramifications” – YES ROSENGART #FreeBritney pic.twitter.com/IwHUuhPbKC

— KingSpears (@godkneebitch) September 29, 2021