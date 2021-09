Game of Thrones: Científicos descubren el motivo del éxito de la serie

¿Es el atractivo de una serie algo casual? Según un estudio, parece que no, y la prueba está en “Game of Thrones”. Un grupo de físicos, psicólogos y matemáticos del Reino Unido decidieron estudiar por qué esta serie logró semejante éxito y fascinación en todo el mundo y encontraron una respuesta científica al fenómeno.

Publicado en la revista científica ¨”Proceedings of the National Academy of Sciences”, los investigadores afirmaron que la clave de que “Game of Thrones” sea un fenómeno de masas -de hecho, se está produciendo su spin-off “House of The Dragon”-, está en la habilidad del autor, George R. R. Martin, para “mezclar el realismo y la imprevisibilidad de una manera cognitivamente atractiva”.

Los investigadores se basaron en el análisis de datos y en la teoría de red para analizar las interacciones entre los personajes de la historia y su compleja red de vínculos.

De este modo, contabilizaron 2000 personajes nombrados en toda la historia, que en promedio mantienen más de 40.000 interacciones entre ellos. Sin embargo, el número de personajes principales es 150, que se estima es el número de personas relevantes en la vida cotidiana de una persona.

Otro de los factores que analizaron fueron las muertes inesperadas y al azar de personajes importantes en la serie, factor de gran impacto en la producción. Aparentemente, esas muertes no ocurren al azar, sino que reflejan cómo los acontecimientos comunes están distribuidos en las actividades humanas no violentas en el mundo real. “Estos libros son conocidos por sus giros inesperados, a menudo en términos de la muerte de un personaje principal, es interesante ver cómo el autor organiza los capítulos en un orden que hace que esto parezca aún más aleatorio de lo que sería si se contara cronológicamente”, explicó el Dr. Pádraig MacCarron de la Universidad de Limerick.

“La gente le da sentido al mundo, en gran medida, mediante las narraciones, pero no tenemos una comprensión científica de qué es lo que hace que las narraciones complejas sean identificables y comprensibles. Las ideas que sustentan este documento son pasos para responder a esta pregunta”, explicó el profesor Colm Connaughton, de la Universidad de Warwick.

Aunque la última temporada de la serie no haya sido del mayor agrado de sus seguidores, no hay dudas que se trata de una de las producciones más trascendentes de los últimos tiempos. ¿Será el caso de “House of The Dragon”?

