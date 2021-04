Garbage anunció el lanzamiento de su nuevo disco

Garbage anunció que su séptimo disco de estudio titulado No Gods No Masters estará disponible a partir del próximo 11 de junio y como adelanto, compartieron el primer single, The Men Who Rule The World.

Shirley Manson, la cantante de la banda habló sobre el nuevo álbum en una entrevista. “Es nuestro séptimo disco y su numerología significativa afectó el ADN de su contenido: las siete virtudes, los siete dolores y los siete pecados capitales. Fue nuestra forma de tratar de darle sentido a cuán jodidamente loco está el mundo y el increíble caos en el que estamos. Es el disco que sentimos que teníamos que hacer en este momento”, dijo.

Podes escuchar el single acá

Listen to our new song “The Men Who Rule The World” now and pre-order the album ‘No Gods No Masters’ coming 11 June. https://t.co/Q2DgHKbzuI pic.twitter.com/wguWAtN6JH — Garbage (@garbage) March 30, 2021

