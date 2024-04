Garbage lanzó en 2021 su último trabajo, No Gods No Masters. La líder de la banda, Shirley Manson declaró en una entrevista: “Me alegré mucho de que ‘No Gods No Masters’ fuera tan bien recibido porque no teníamos ninguna expectativa. Al comenzar este próximo disco, siento un cambio. Estoy tratando de calmar mi indignación. Como sociedad, nos hemos sentido muy abatidos y con el corazón roto. Estoy tratando de alcanzar algo que es un poco más grande que yo, porque si no lo hago, me ahogaré en mi propia consternación”.

La artista dijo que ese sentimiento tiene que ver con la cirugía de reemplazo de cadera que se realizó después de caerse del escenario en 2016, y la muerte de su perra: “La pérdida de ella lo ha coloreado todo. Tener un cuerpo que no funcionaba, perder la alegría de mi vida , fue un verdadero desafío intentar recuperarme y no ser destructiva con mi depresión y mi rabia. Siempre hay que templarlos”.

En cuanto a la fecha de lanzamiento del nuevo disco de la banda, Manson dijo: “En realidad, estamos en el estudio mientras hablamos. Se supone que estará terminado a finales de mayo y estamos a tiempo”.

Garbage lanzó una reedición ampliada de su álbum de 2005 Bleed Like Me a principios de este mes. También tienen prevista una gira por Reino Unido y Europa durante los meses de junio y julio.

