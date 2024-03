Travis anunció la publicación de su décimo álbum, su primer disco en cuatro años, y adelantó el single “Gaslight” que viene acompañado de su videoclip.

Fran Healy, el líder de la banda, reveló que el próximo álbum L.A. Times, es un reflejo de su vida en Los Ángeles durante la última década, y que el disco se centra en las disparidades sociales de la ciudad.

El lanzamiento de L.A. Times coincide con el 25º aniversario de su icónico álbum The Man Who, que los catapultó a la fama.

Healy dice: “L.A. Times es nuestro álbum más personal desde The Man Who. En aquel entonces había muchas cosas importantes sobre las que escribir, las placas tectónicas se habían desplazado en mi vida. Tenía 22 años cuando escribí esas canciones. Fueron mi terapia. Más de 20 años después, las placas han cambiado nuevamente y hay mucho de qué hablar”.

Además, la banda escocesa se prepara para acompañar como teloneros a The Killers, durante su gira de 16 fechas por estadios en el Reino Unido e Irlanda a partir del 12 de junio.

L.A. Times el nuevo disco de Travis se lanzará el 12 de julio y ya está disponible para la preventa.

