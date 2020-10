Gata engordó 10 kilos durante el confinamiento, fue abandonada y ahora encontró una nueva familia

Esos kilos de más trajeron a la gata muchas dificultades para asearse e incluso caminar.

Lasaña es una gata cuya historia ha tocado el corazón de muchos internautas, que tras conocerla no han dudado en mostrar su apoyo a la felina en las redes sociales. Y no solo apoyo, ya que decenas de personas han querido adoptarla, algo que ya ha pasado.

Sucede que durante el confinamiento, la gata engordó nada menos que casi 10 kilos, para llegar hasta los 13 en total, algo que sus antiguos dueños no soportaron, por lo que decidieron abandonarla.

Afortunadamente, la gata llegó a manos de la protectora ACCT Philly, que rápidamente intentó buscarle una nueva familia que “pudiese ayudarle a perder el peso acumulado” durante la cuarentena y así convertirse de nuevo en un gato “sano y feliz”.

Poor Lasagna was abandoned in a dog crate at a whopping 29.5lbs this chonky cat would love someone who can help her lose the #quarantine15 and become a healthy and happy cat pic.twitter.com/JkbuXuJUNu

— ACCT Philly (@ACCTPhilly) September 23, 2020