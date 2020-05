George Lucas confesó que dudó en incluir a Yoda en las películas de Star Wars

El mes de mayo suele ser especial para Star Wars, pero este año tiene un condimento especial ya que Star Wars: el imperio contraataca cumple 40 años desde su estreno. Por lo que, en el sitio oficial de Star Wars vienen publicando entrevistas especiales y material inédito sobre la saga.

En uno de estos especiales, George Lucas contó un secreto sobre el destino de Yoda. El director reveló que dudo mucho antes de incluir al mítico maestro Jedi en las películas. ¿Te imaginas el universo de Star Wars sin Yoda? Así lo contó el cineasta:

“Realmente no lo entendí hasta el primer día de rodaje, y viendo los diarios, viéndolo en acción y bajo las condiciones de iluminación adecuadas. Muchas de esas cosas, como Yoda, se terminaron como una hora antes de que las grabaciones. Todo se hacía corriendo. Así que finalmente pude ver todo terminado, armado, bien iluminado, y fue entonces cuando supe que iba a funcionar. Antes de eso tuve que confiar en Frank Oz. Frank se había desempeñado muy bien en los ensayos y Stuart Freeborn estaba trabajando muy diligentemente para tratar que el títere funcionara, pero no me convenció hasta que vi la película real“, declaró.