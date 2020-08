George R.R. Martin ‘debería’ estar en la cárcel por no acabar su último libro de ‘Game of Thrones’

“Si no tengo Vientos de Invierno a mano cuando llegue la Worldcon, tienes aquí mi permiso formal por escrito para encarcelarme en una pequeña cabaña en la Isla Blanca, con vista al lago de sulfúrico ácido, hasta que termine”.

Esa fue la frase que en 2019 el escritor George R.R. Martin dijo en el marco de la Convención Mundial de Ciencia Ficción en Nueva Zelanda. Esa sentencia se cumplió este mes y todo indica que el autor de 71 años aún no termina la esperada sexta novela de la saga.

Esto ha impulsado a los fans a recordar que este mes se cumple el plazo por lo que están “autorizados” para encarcelar a Martin, lo que ha generado una ola de memes y bromas en las redes sociales pidiendo que metan a prisión al escritor estadounidense.

George R.R. Martin previously said that if ‘THE WINDS OF WINTER’ isn’t out by July 29, 2020, fans can imprison him…

Today is July 29, the time has come!

(Source: https://t.co/ZakeRkPXZc) pic.twitter.com/I6tPHkHVgk

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) July 29, 2020