Girl Powered: ¡se viene la nueva película de las Spice Girls!

El ascenso al estrellato internacional de las Spice Girls será capturado en un nuevo documental que marcará 25 años desde el lanzamiento de su icónico single debut “Wannabe”.

La nueva película se emitirá en 2021 para conmemorar 25 años desde que la canción convirtió a Posh, Baby, Ginger, Sporty y Scary Spice en cinco de las caras más reconocibles del planeta.

Con imágenes de archivo y “entrevistas reveladoras”, el programa también contará la historia de cómo el grupo luchó por el éxito contra sus contemporáneos contrastantes, incluidos los titanes británicos – aún sin compartir género musical o público destino – como Oasis y Blur.

Channel 4 anunció: “Dale sabor a tu vida con el nuevo documental Girl Powered: The Spice Girls “

Spice Up Your Life with new documentary ‘Girl Powered: The Spice Girls’ (w/t). Through archive footage and revealing interviews, this series will tell the complete story of the best-selling girl band of all time – coming soon to @Channel4. Zigga Zig Ah! pic.twitter.com/Vz0pnGKtnc

— Channel 4 Press (@C4Press) July 13, 2020