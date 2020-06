GLEE: protagonistas de la serie hablaron de lo “desagradable” que fue trabajar junto a Lea Michele

A principios de esta semana, Lea Michele, la actriz que le dio vida a Rachel Berry en Glee, publicó un tweet en apoyo a las protestas lideradas por la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd.

Al encontrarse con esta publicación, Samantha Ware, su ex-compañera de elenco, le respondió acusándola de tener actitudes racistas y de hacer de su vida “un infierno” durante el rodaje de la popular serie.

“¿Recuerdas cuando hiciste mi primer aparición en televisión un infierno? Porque yo no lo olvidaré. ¡Creo que dijiste a todos que si tuvieras la oportunidad te ‘cagarías en mi peluca’!, entre otras microagresiones traumáticas que me hicieron dudar si quería una carrera en Hollywood”, escribió Ware.

Ante las críticas, Lea decidió hacer una respuesta pública en la que aseguró que no recuerda haber hecho esas declaraciones. “Aunque no recuerdo ni siquiera haber hecho esas declaraciones y nunca he juzgado a nadie por su origen o el color de su piel, no se trata de eso, lo que importa es que me comporté de forma que herí a a otra gente“, afirmó en una publicación en su cuenta de Instagram. “He escuchado estas críticas y sigo aprendiendo. Lo lamento mucho, seré mejor en el futuro gracias a esta experiencia“.

Pero la extraña disculpa de la actriz solo sirvió para avivar el fuego entre el resto de sus compañeros de set. Ahora Heather Morris, quien interpretó a Brittany en Glee, confesó que trabajar con Michele fue ‘muy desagradable’.

“¿Era desagradable trabajar con ella? Sí, mucho. Así que creo que Lea debería ser expuesta por no respetar a los demás”, sentenció Morris en un tuit que tuvo gran repercusión. “Pero también tenemos algo de responsabilidad por permitir que ocurriera por tanto tiempo, sin denunciarlo (…) Se ha sugerido que es racista, y aunque no puedo hablar sobre sus creencias, creo que lo estamos asumiendo, y ya saben lo que pasa cuando todos asumimos algo…”, concluyó.

Luego, otros actores que participaron en la ficción respaldaron las declaraciones de Samantha Ware. Amber Riley, Dabier Snell, Alex Newell, Yvette Nicole Brown, Keith Powell y Jeanté Godlock son otros de los miembros del elenco que hablaron de la terrible experiencia que fue trabajar junto a la actriz.

Keith Powell afirmó en un tuit: “Lea Michele es un ser humano terrible y ha dicho cosas terribles a todo tipo de personas, incluyendo microagresiones racistas sobre la gente negra”.

¡WOW!