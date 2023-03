Con el calendario electoral en marcha y en medio de tensiones dentro del

oficialismo que conforma la coalición del Frente de Todos, el gobernador Raúl Jalil

explicó por qué aplicó la simultaneidad llevando a Catamarca a votar junto a las

elecciones nacionales -algo que no fue compartido dentro del propio oficialismo

local por el efecto arrastre-. Dijo el mandatario: “Decidí llevar las elecciones a

octubre porque creo que vamos a estar muy bien, que vamos a estar todos juntos,

Alberto Fernández, Cristina Fernández, Sergio Massa y los gobernadores, y

vamos a tener una oferta competitiva”.

Las declaraciones del mandatario se dieron la semana pasada, cuando recibió a

sus pares del Norte Grande y funcionarios nacionales. FM La Patriada le consultó

al mandatario si junto a los demás gobernadores oficialistas se dialogó sobre las

elecciones de este año. En este sentido, recordó que “Jorge Capitanich vino un día

antes a presentar su libro pero no hablamos nada en términos políticos”. Eso sí,

deslizó que “se están dando diálogos pero no ninguna reunión formal”.

En esa entrevista comentó: “En Catamarca decidí que hagamos la elección en

octubre porque creo que vamos a estar muy bien, que vamos a estar todos juntos,

Alberto, Cristina, Sergio y los gobernadores, y vamos a tener una oferta

competitiva dentro de un mundo muy complejo, donde está cambiando las

matrices de consumo, la logística y la educativa, por ejemplo, en cómo enseñar”.

En este orden de ideas, insistió: “Confío en que vamos a seguir todos juntos y

vamos a seguir gobernando”.

En tanto, se refirió a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)

para dirimir una candidatura presidencial dentro del oficialismo entre los distintos

referentes de esta coalición. “Se va ir definiendo naturalmente. Tengo un gran

aprecio y respeto por todas las personas que se nombran (como precandidatos),

desde el Presidente, la Vicepresidenta, el ministro (Massa) y gobernadores, pero

es probable que tengamos PASO o puede ser también que no las tengamos”, dijo.

“Las cosas se tienen que solucionar de forma natural y hay que seguir trabajando

dedicándose a la gestión”, acotó.

También se le consultó si le gustarían unas PASO dentro del FdT para que el

candidato oficialista que de allí surja no sea discutido.

“Creo que, en líneas generales, primero hay que tener conversaciones y después

tomar una decisión”, contestó el Gobernador. Por lo pronto, espera que quien

conduzca el país por los próximos cuatro años mantenga una mirada federal. “Las

mayores obras que se hicieron en el interior fueron impulsadas por Juan Domingo

Perón, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y ahora Alberto. Vamos a

tratar de que para el interior, al menos en lo que respecta a Catamarca, un

presidente o presidenta tenga mirada federal”, señaló.

Por otra parte, se refirió a las críticas de dirigentes kirchneristas contra el

Presidente. En este sentido, Jalil consideró que “las discusiones se deben dar

puertas adentro”. “A veces he tenido críticas dentro de mi frente político, de afuera,

de forma privada, en off, y uno como político tiene que saber escuchar porque eso

es política”, deslizó al cierre de la entrevista.