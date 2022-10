La visita del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, a la provincia de

Santiago del Estero generó una expectativa a partir de la reunión que tendría con

los Gobernadores del Norte Grande quienes, luego de la reunión de la semana

pasada, plantearían algunos temas puntuales para la región, siendo uno de ellos el

referido a un incremento del subsidio para el transporte público de pasajeros.

En el caso de Catamarca, esta reunión tiene un interés particular dado que el

incremento del boleto quedaba supeditado a lo que se decidiera entre los

Gobernadores y Massa.

De acuerdo a lo que se pudo conocer, los mandatarios del Norte Grande, entre

ellos el gobernador Raúl Jalil, mantuvieron un encuentro de trabajo con Massa

para tratar específicamente los temas del subsidio al transporte público de

pasajeros, la tarifa energética diferencial y el programa de financiamiento

internacional para el Corredor Bioceánico del Norte.

El encuentro tuvo lugar en Casa de Gobierno de Santiago del Estero, donde

estuvieron presentes los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Salta,

Gustavo Sáenz; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Rioja, Ricardo Quintela; de

Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Jujuy, Gerardo Morales; de Corrientes,

Gustavo Valdés; y de Chaco, Jorge Capitanich. También fueron parte del

encuentro el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José

Ignacio De Mendiguren; el viceministro de Medio Ambiente, Sergio Federovisky; la

secretaria de Energía, Flavia Royón y el subsecretario de Energía Eléctrica,

Santiago Yanotti.

Al momento de analizar los temas expuestos por los integrantes del bloque

regional, los mandatarios provinciales y el ministro Massa acordaron la asignación

de 85.000 millones de pesos para el presupuesto 2023 como piso para corregir las

asimetrías entre jurisdicciones en materia de subsidios, al mismo tiempo que se

propone la creación del Consejo Federal de Administración para la aplicación de la

tarjeta SUBE y la aplicación de los subsidios por jurisdicción.

Este aumento de recursos, según se aclaró, no implicará aumento en el gasto

público nominal sino reasignación de partidas previstas en el proyecto enviado al

Congreso.

Otro de los temas tratados y de importancia para la región fue el programa de

tarifa energética diferencial. Se acordó que las provincias del Norte Grande

tendrán una segmentación con proyección diferencial por altas temperaturas en el

marco de la eliminación de subsidios programados.

En esta línea, también se avanzó en un programa de solución estructural para las

deudas de empresas energéticas con la firma Cammesa mediante un programa de

amortización específico.

Corredor Bioceánico

Con respecto al programa de financiamiento internacional del Corredor Bioceánico

del Norte, se iniciará un proceso de articulación con las distintas áreas para

establecer un modelo de financiamiento estructural para los próximos 15 años,

iniciando con la reasignación de aquellos fondos no utilizados por préstamos ya

aprobados actualmente.

Finalmente, en el documento dado a conocer se señala: “Todos los Gobernadores

agradecemos especialmente la predisposición, trabajo y esfuerzo realizado por el

ministro Sergio Massa, así como también los logros obtenidos en la gestión”.

Paro de colectivos

A nivel nacional, la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) emitió un comunicado

mediante el cual informó que asistieron no se acordó con el Ministerio de Trabajo

la pretendida “igualdad salarial” para los trabajadores.

“Estamos cansados de esta falta de respeto al trabajador. Está claro que

pretenden trabajadores de segunda, no lo vamos a permitir”, aseguran desde el

gremio, por lo que ratificaron el estado de alerta. Finalmente, “se dispondrá un

paro de actividad en el transporte de pasajeros del interior del país por 72 horas, a

realizarse durante los días 25, 26 y 27 de octubre”.