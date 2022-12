El mandatario Raúl Jalil tiene en agenda viajar a Buenos Aires para participar de

una nueva reunión de la Liga de Gobernadores del Frente de Todos, quienes se

encontrarán en la tradicional sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con

temario vinculado a fallos judiciales. Es que el cónclave de mandatarios

provinciales oficialistas apuntaba a tomar una posición para anticiparse ante un

inminente fallo de la Corte Suprema sobre los recursos coparticipables que

terminaría favoreciendo a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el distrito gestionado

por el presidenciable de JxC, Horacio Rodríguez Larreta.

Sin embargo, se ampliaría la agenda tras la condena a Cristina Kirchner por la

causa Vialidad que derivó en una renuncia de la vicepresidenta a candidaturas

para el 2023. En otras palabras, abordar un proceso de reordenamiento de cara a

las elecciones del año que viene. La Liga de Gobernadores terminó de

conformarse luego de varias reuniones por la distribución de la coparticipación y la

disputa legal que existe en el máximo tribunal del país. Allí, CABA reclama la

restitución de los fondos que le eran girados por el Ejecutivo nacional para el pago

de la Policía porteña durante la gestión de Mauricio Macri los cuales se les

quitaron a partir de una decisión del presidente Alberto Fernández.

Antes del cónclave hubo pronunciamientos de parte de algunos de los

mandatarios de la Liga. Este es el caso del santiagueño Gerardo Morales quien

advirtió que “si la Corte llegara a fallar en favor de la ciudad de Buenos Aires

estaría destruyendo el federalismo”. Incluso el ministro del Interior, Eduardo

“Wado” de Pedro, se preguntó si la vuelta de esos fondos a CABA no serán

utilizados por el Gobierno porteño como parte de su campaña electoral. También

se expresó quien sería beneficiario de lo que disponga la Corte Suprema: Larreta

prometió que en caso de un fallo favorable por la coparticipación eliminaría el

impuesto al uso de las tarjetas de crédito que se aplicó en CABA tras la quita de

fondos.

Cabe recordar que los gobernadores habían pedido participar en calidad de

amicus curiae ante el conflicto suscitado por la distribución de los recursos

coparticipables y llegaron a presionar con una reforma del máximo tribunal para

ampliarlo a 25 jueces, uno por provincia y el restante por Nación.

En tanto, las novedades respecto a la vicepresidenta seguramente tendrán lugar

para evaluar la situación interna del oficialismo. La decisión de Cristina Kirchner de

correrse de las boletas el año próximo pone a los mandatarios en la necesidad de

plantear protagonismo en un escenario en el que el Gobierno nacional muestra

poca musculatura. Ya la semana pasada, tras la condena en la causa Vialidad, el

chaqueño Jorge Capitanich señaló que no estaba de acuerdo con la decisión de

Cristina de no postularse y sostuvo que en ese tipo de resoluciones es el pueblo el

que las toma a través del voto.

El gobernador de Chaco también consideró que era momento para que el Frente

de Todos evaluara medidas de corto y mediano plazo. “En algún momento propuse

reformular el esquema de participación del justicialismo, la necesidad de

institucionalizar el Frente de Todos”, dijo. Los indicios del chaqueño apuntan a que,

con Cristina Kirchner fuera del escenario electoral, el oficialismo se queda sin

liderazgo definido lo que también prorrogaría la definición por las candidaturas

para el año que viene. Según mencionó el medio Ámbito, los gobernadores

quieren un nombre en la fórmula que permita una moneda de cambio por el caudal

que llega desde abajo hacia arriba.