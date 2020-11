Gobierno dialoga con la oposición la suspensión de PASO y la boleta única

El gobernador Raúl Jalil mantiene su postura en relación con las Primarias Abiertas

Simultaneas y Obligatorios (PASO), una que viene manifestando desde hace años

atrás. En el pasado, el mandatario remarcaba que los cargos electivos debían

resolverse en internas partidarias y en esta oportunidad apuntó directamente a que

las PASO son una cara encuesta para el país previo a cada elección.

En diálogo con “Otro día fabuloso”, Jalil recordó que en la provincia existe una ley de

Primarias propia y que el año que viene se elegirán los cargos parlamentarios. En

este sentido, sostuvo que para el Gobierno “las PASO son una encuesta muy cara” e

insistió: “En lo personal, creo que la discusión de los candidatos tiene que volver a los

partidos políticos”.

El mandatario reiteró que “lo mejor, más aun en estos momentos de pandemia donde

la agenda cambió, es que no haya PASO para el próximo año”. También mencionó:

“Estamos hablando con la oposición, estamos en la etapa de negociación en lo que

se refiere a las elecciones de legisladores provinciales y estamos tratando de ver si

unificamos con la boleta única”.

El mandatario dijo estar convencido de que las candidaturas se tienen que volver a

dirimir en los partidos políticos ya que “hay un sector muy grande de la sociedad al

que no le interesa (las PASO) y está pensando en las elecciones finales”. Es decir,

los comicios generales para elegir cargos Ejecutivos.

De esta forma, contempló que “si la discusión regresa a los partidos políticos a través

de internas, donde cada partido discuta su mejor candidato con su mejor perfil, la

gente tiene mayor identidad con sus ideas”. En esta línea, acotó que luego “cada

partido proponga quiénes va a ser sus representantes. Las PASO no es el mejor

sistema, fue un buen aprendizaje, pero tenemos que volver a los partidos políticos

porque sino vemos lo que pasa con la política o lo que en algún momento se llamó

‘borocotización’ de la política”, indicó.

Aborto legal

Por otra parte, en la previa de un nuevo debate por la legalización del aborto, dijo:

“Como católico, no estoy de acuerdo, pero hay un sector de la sociedad que sí y es

un debate donde hay que escuchar a todos los que piensan distinto”.