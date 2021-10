Gobierno firmará acta para asegurarle la planta a trabajadores del Malbrán

Si bien ya existía un firme compromiso de otorgarle la estabilidad al personal que

prestó y presta servicios en el monovalente Carlos Malbrán, el Gobierno ahora lo

ratificará mediante la elaboración de un acta. Eso fue lo que se acordó ayer, en una

reunión que mantuvo el mandatario Raúl Jalil junto a la ministra de Salud, Claudia

Palladino y el titular de la cartera laboral, Ariel Luna, con representantes de los

trabajadores del monovalente.

Uno de los temas que se tocó allí fue sobre el proyecto del nuevo Malbrán a construir

en el polo de Salud en la Circunvalación. Este será bivalente con especialidad

respiratoria y traumatología. Esa segunda característica permitirá al futuro nosocomio

recibir personas que protagonizaron accidentes viales, lo que a la vez, permitirá

descomprimir la atención en el San Juan Bautista.

Aparte, el Gobierno avanza con la construcción de hospitales en el interior provincial

(como en Fiambalá, El Rodeo, Pomán, La Ciénaga) lo que implicaría que los

trabajadores del monovalente puedan elegir dónde prestar servicios cuando inicie la

redistribución de personal.

Llegar al punto de entendimiento de ayer llevó varios días. La inquietud del personal

surgió luego de que el Gobernador, a comienzos de este mes, haya comentado que

se cerraría a finales de año el centro sanitario destinado a la atención de pacientes

Covid-19 puesto que a la par del fuerte avance de la campaña de vacunación los

casos registrados son bajos.

La imagen continuó completándose cuando el Gobierno anunció la planta

permanente de forma paulatina a un cupo de 300 trabajadores sanitarios, no solo del

Malbrán, sino también personal con años de servicios que aún continúa con contrato

de guardia. Más allá de esta situación, entendiblemente los trabajadores del

monovalente buscaban que el compromiso de ser incorporarlos dentro del

presupuesto como planta permanente no sea “solo de palabra”.

Así se confluyó hasta ayer, cuando Jalil recibió a representantes de los empleados

sanitarios en Casa de Gobierno. Leandro Andrada, supervisor de Terapia Intensiva y

vocero de los trabajadores del Malbrán, comentó que en la reunión pudieron plantear

sus inquietudes y que se continuará con el diálogo a través de un nuevo encuentro la

semana próxima. Además, calificó positivamente que se haya hablado de avanzar

con la elaboración de acta compromiso “donde se especifique el personal que va a

pasar a planta”.

“Ellos se comprometen a hacer una evaluación específica del personal -alrededor

147 son los trabajadores en el Malbrán- para poder ofrecernos en el acta de

compromiso un número exacto”, señaló Andrada. Esta tarea estará a cargo del

ministro Luna, puesto que la cartera que conduce estudiará “la cantidad precisa de

las personas que van a pasar a planta permanente, con nombre y apellido”.

En tanto, comentó que el propio jefe de Estado les comunicó “que va a tener

continuidad el Malbrán hasta que esté el nuevo hospital”, es decir, el nuevo Malbrán

en cercanías al existente. “Sin embargo, no descartaron la reubicación”, acotó el

supervisor aludiendo a que se movilizaría al personal a prestar funciones en otra

locación.

“Necesitábamos una certeza, ya tenemos las promesas, las conocemos a través de

los diarios y de palabras del Gobernador y nosotros buscamos certezas, valorando al

recurso humano, con la estabilidad”, remarcó el profesional sanitario. La próxima

reunión entre el Gobierno y los representantes del Malbrán se agendó para el martes,

puesto que para el lunes la Provincia acordó encontrarse con ATSA.

Por otra parte, Palladino afirmó que labrará el acta de compromiso con el objetivo de

“darles mayor tranquilidad a todo el personal del Malbrán”. “Lo venimos diciendo, ya

está el terreno, el compromiso de nación para financiar la construcción del hospital de

4000 metros cuadrados que será el nuevo Malbrán”, dijo la ministra. Además, indicó

que el personal “al disminuir casos, están de acuerdo en ser redistribuidos según su

perfil en diferentes sectores de salud”.

También comentó que para el 2022 “está presupuestando aproximadamente entre

400 y 500 puestos de trabajo para que el personal en contrato de guardia pase a

contrato de empleo público, tanto del personal del Malbrán como personal que ya

tenemos de otras gestiones y hace muchos años”.