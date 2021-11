Gorillaz celebra sus 20 años y anuncia la reedición de su álbum debut

Este lanzamiento recopila el expediente DMC -que era desconocido- que consiste en 27 páginas de documentos filtrados, memorandos, faxes y algunos dibujos de Jamie Hewlett en una caja que incluirá ocho discos de vinilo super deluxe.

El box set consiste en poco más de cuatro horas de música con distintos tracks inéditos. Gorillaz (2LP), G-Sides (1LP), Spacemonkeyz vs Gorillaz- Laika Come Home (2LP), Live at the Forum, 2001 (2LP) y Demoz (1LP). La fecha de lanzamiento es el próximo 10 de diciembre y ya está disponible la preventa en el sitio oficial.

Por otro lado, la agrupación estrenará el próximo 8 de diciembre “Song Machine Live“, el concierto capturado en Kong Studios en diciembre de 2020 en Londres, que incluye un detrás de escena y entrevistas inéditas.

Creada por el músico Damon Albarn junto al artista Jamie Hewlett, cantante 2D, Murdoc Niccals en el bajo, Russel Hobbs en batería y la guitarrista japonesa Noodle, Gorillaz se convirtió en un ícono de la música virtual luego de que el 26 de marzo de 2001 se diera a conocer con su primer material.

