Gorillaz estrena su nueva canción junto a Elton John y 6lack

“The Pink Phantom” es el título de la nueva canción de Gorillaz junto a Elton John que forma parte de “Song Machine“, el nuevo disco de la banda de Damon Albarn que saldrá el 23 de octubre.

En sus redes, Elton expresó su fanatismo por la banda de los dibujos animados: “Siempre fui fan de Gorillaz, así que cuando Damon se acercó y me pidió que me involucrara, no lo pensé dos veces. La forma en que resultó la canción es genial, no puedo esperar a que la escuchen”,

El tema también cuenta con la colaboración del rapero 6LACK, un rapero norteamericano que logró llamar la atención con su éxito “Prblms” que recomendamos mucho.

Gorillaz va a dar su primer concierto por streaming que será para presentar el nuevo disco. Falta bastante (12 y 13 de diciembre) pero imaginamos que será una presentación impresionante donde toda la banda estará presente e interactuando con 2-D y todos sus compañeros.

Como si fuera poco, en octubre también lanzarán ALMANAC, un libro sobre la banda que tendrá rompecabezas, juegos y una tira cómica protagonizada por 2D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs.

Escucha “The Pink Phantom“, la nueva canción de Gorillaz, con Elton John y 6LACK: