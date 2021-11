Gorillaz: “Song Machine Live From Kong” llega en diciembre a los cines

Se trata de un concierto para el cual se montó un escenario con todo el grupo, que incluyó dos bateristas y seis cantantes de apoyo, una puesta especial e invitados especiales, entre los que destacaron el líder de The Cure, Robert Smith; el ex Joy Division y New Order, Peter Hook; y Slowtahi.

En nuestro país, la proyección tendrá lugar en salas de las cadenas Hotys, Cinemark y Cinépolis, según confirmó la propia banda a través de sus redes sociales y página oficial.

Las entradas para la función especial estarán disponibles a partir del 24 de noviembre y la proyección servirá de antesala para la nueva visita del grupo, prevista para la nueva edición del Quilmes Rock, que se llevará a cabo el 30 de abril y el 1 de mayo de 2022.

Se tratará de la segunda gira de la banda virtual de Damon Albarn por la Argentina, luego del show ofrecido en 2017 en Tecnópolis, en el marco del Festival BUE.

