Desde las 10.00 de la mañana aproximadamente un grupo de ahorristas que

reclama la devolución de sus inversiones a la financiera “Adhemar Capital S.R.L.”

llegaron hasta un domicilio del barrio 240 viviendas en la zona Este de la Capital

donde estaba oculto el costoso BMW de José Blas y exigían a la Justicia Federal

allanar el inmueble.

Finalmente, pasadas las 13.00 horas personal de gendarmería Nacional arribó a

dicho domicilio y procedió al secuestro del costoso vehículo, valuado en más de

300 mil dólares.

En la guantera, los investigadores encontraron el 08 del rodado en el que figuraría

el nombre del empresario local Nazareno quien lo había adquirido, según su

abogado Carrizo Zafe “en regla”. “Él, por Nazareno, compra y vende automóviles.

Ahora nos vamos a presentar en el Juzgado Federal con la documentación

correspondiente” explicó el letrado.

El automóvil BMW de José Blas, era buscado por la justicia federal desde hace

aproximadamente diez meses cuando con el avance de la causa judicial, el juez

Miguel Ángel Contreras trabó embargos en los bienes de todos los miembros

imputados de la financiera. Sin embargo, gendarmería Nacional nunca logró dar

con el auto que estaba “guardado” en una vivienda de la zona Este de la Capital

cubierto con una lona y sin chapa patente.

Un investigador privado, contratado por uno grupos de ahorristas, fue quien

encontró el vehículo que la justicia no. Munido de fotografías y otros elementos, un

par de ahorristas se presentó en el juzgado federal y le pidió al Juez Contreras que

allanara el inmueble y secuestrara el auto, en el que supuestamente le habían

informado también, en el habitáculo había algunas bolsas que podrían contener

dinero.

Por sospechas de que el auto pudiera “desaparecer” ya que según explicaron los

ahorristas, tiempo atrás le habían manifestado sobre este domicilio al secretario

del juez, Luis Baracat, pero éste no les dio importancia y desecho el “dato”, otro

grupo de ahorristas en forma paralela a que uno de ellos se entrevistaba con el

juez se apostaron en la vereda del inmueble y esperaron a que llegara la orden de

allanamiento.

Acusaciones

Mientras el operativo se desarrollaba en horas de la siesta, arribaron al lugar los

abogados querellantes Gustavo Morales y Aydar, quienes se entrevistaron con los

ahorristas.

Luego en diálogo con la prensa, Morales criticó el accionar de la justicia federal y

se quejó por la demora en concretarse el allanamiento.

“No puede ser que haya demora de cinco horas para hacer el allanamiento. Esto lo

único que demuestra es la connivencia que venimos denunciando entre el juez

federal Miguel Ángel Contreras, el fiscal Velhis Ruiz y los denunciados. Si no, no

se explica la demora”, expresó el letrado a los medios de prensa presentes en el

lugar.

Así también el abogado querellante dijo que en breve presentarán documentación

que respalde que –supuestamente- el juez federal, su secretario, el hermano de

este y otros funcionarios de la provincia, inclusive el clérigo catamarqueño,

invirtieron en la financiera que investigan, cuando debieron haberse inhibido para

actuar.

Allanamiento

Pasadas las 13.00 horas personal de Gendarmería Nacional conjuntamente a dos

testigos civiles llegaron al lugar en donde estaba ya el abogado Carrizo Zafe,

hermano del propietario de la vivienda en cuestión, quien no está radicado en el

país y se la alquila al empresario Nazareno.

Los ahorristas que estaban en el lugar, pidieron que uno de ellos pudiera ingresar

lo que en un primer momento se les negó, pero luego entró hasta el lugar donde

estaba el vehículo un ahorrista que además ayudó a los gendarmes a abrir el

automóvil.

Al requisar el habitáculo, se encontró la chapa patente –la que no estaba

colocada- y documentación propia del automóvil, entre ellos el 08 el que según

trascendió estaría a nombre de Nazareno quien se dedica a la compra y venta de

automóviles. Operación financiera, que según se encargó de aclarar el abogado

Carrizo Zafe, su cliente se lo compró a Nazareno legalmente, dejando entender

que la adquisición fue antes de que la Justicia Federal, trabara embargo en contra

de José Blas.

Cerca de las 17.00, el procedimiento judicial concluyó en el inmueble del barrio

240 viviendas y gendarmería secuestró el costoso automóvil que quedará

depositado en el predio de Gendarmería Nacional a disposición del juez Miguel

Ángel Contreras.

El resultado del procedimiento, es decir el secuestro del MBW dejó conforme a los

ahorristas quienes se manifestaron contentos y se adjudicaron el resultado, “Esto

es un logro de nosotros. Nosotros pagamos un investigador privado y encontramos

el auto que la justicia durante diez meses no lo pudo encontrar. Ahora esperamos

que podamos recuperar nuestros ahorros”, expresó uno de los inversionistas que

participó del procedimiento.