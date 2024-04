Semana santa en la Capital

Una gran afluencia de turistas, peregrinos y residentes, se registró durante los primeros días de este fin de semana extra largo en los principales centros religiosos de la ciudad, como así también en los diferentes eventos y actividades turísticas propuestas en general. Es así que, tanto en la Catedral Basílica, como en la Gruta de la Virgen del Valle, la gente acompañó los diferentes actos litúrgicos programados, observándose numerosas muestra de fe y devoción, y contemplando también su arquitectura y su historia.

En este marco, turistas que visitan la ciudad, comentaron sus experiencias y motivaciones, tal es el caso de Beatriz, quien vino desde la Capital de Tucumán. “Venimos en familia a la Catedral Basílica a agradecer a la Virgen del Valle por la salud de todos nosotros, y ahora pensamos en ir a la Gruta”. En tanto que Tina, también de Tucumán, agregó que vienen “todos los años, desde hace 15 años, y me gusta traer gente que no conoce Catamarca. Vengo siempre a Catamarca porque es el legado que me dejó de mi madre”.

Por su parte Hilda, de la ciudad cordobesa de San Francisco, señala ser muy devota de la Virgen del Valle. “Hace 53 años, cuando yo estaba embarazada, prometí venir aquí si mi hijo o hija nacía bien, y nació bien. Desde ese día tengo una medallita que la llevamos a todas partes juntos a mi hijo”, remarca.

Los turistas en general, destacan la limpieza de la ciudad, y la amabilidad de los catamarqueños que los reciben. En este marco, jóvenes estudiantes de turismo de los Institutos Juan Chavarría y FASTA, desde el Programa “Brigada de Anfitriones Turísticos” que impulsa la Municipalidad de la Capital a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, acompañan a los turistas para orientarlos con la información sobre los atractivos más destacados y los principales puntos de servicio.

“Mucha gente nos solicita que le expliquemos la historia de la Catedral Basílica y nos pide que les saquemos fotos, para que aparezca toda la familia, además de orientarlos para llegar a lugares claves de la ciudad, como El Eco Parque El Jumeal o El Pueblo Perdido de la Quebrada. Y también que les informemos lugares para almorzar platos regionales”, señala Josefina Camusso del IES FASTA.

Por su parte Luz Arce, también estudiante del IES FASTA, manifiesta que recibieron a “una importante cantidad de turistas internacionales. Llegó un colectivo completo de turistas uruguayos, atendimos también gente de Estados Unidos, Paraguay, y turistas nacionales provenientes de La Rioja, Tucumán, Salta, Buenos Aires, y Santiago del Estero. Esta conexión directa con el turista es importante para nuestra formación”

