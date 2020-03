Gran Hermano Alemania: los participantes no tienen idea de la situación mundial sobre el coronavirus

Gran Hermano Alemania: los participantes no tienen idea de la situación mundial...

Mientras el mundo está en alerta por el avance del coronavirus, los productores del reality Gran Hermano Alemania decidieron no informar a los participantes del programa sobre la situación mundial de la pandemia y así evitar romper el aislamiento.

Los concursantes, que conviven desde el 6 de febrero y desde entonces están encerrados, deben ser de las pocas (si no son las únicas) personas que no tienen idea de lo que está pasando en el mundo exterior. Al ser el aislamiento una de las reglas principales del programa, los productores del programa que se emite por la cadena Sat. 1 eligieron no revelar ningún detalle.

De todas maneras, las autoridades de la cadena de televisión indicaron que informarán a los participantes si la salud de alguno de sus familiares está en riesgo: “Por supuesto, se informará si hay razones para hacerlo”, afirmaron desde Sat. 1 en una nota con la revista alemana Süddeutsche Zeitung.