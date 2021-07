Grave accidente en el set de la serie de “El Señor de los Anillos”

La serie de “El Señor de los Anillos” acaba de sufrir un importante revés, ya que una de sus actrices sufrió un accidente en el set y deberá ser operada.

Se trata de Dayna Grant, según comunicó la prensa local: “La acróbata de renombre mundial Dayna Grant (Wonder Woman, Mad Max, Blancanieves, Xena, Ash vs Evil Dead) sufrió recientemente una lesión en la cabeza durante el rodaje de El señor de los Anillos”.

La actriz sufrió un aneurisma y lesiones en la columna superior, por lo que requerirá una cirugía cerebral.

Dado que el seguro médico de la doble de riesgo no incluía este tipo de cirugías, fanáticos de todo el mundo comenzaron una campaña para recaudar los 60.000 dólares requeridos. Ya llevan juntados nada más y nada menos de ¡90.000! Es por eso que Grant se tomó un minuto para agradecer, emocionada, en un video en su cuenta de Twitter: “Me faltan las palabras. Les agradezco TANTO su amor y apoyo”, escribió.

