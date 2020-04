Gregorini aclaró sobre la detención con las bebidas y las otras personas

El exdirector de la Residencia Universataria, Bruno Gregorini, explicó que el momento en el que fue detenido por la Policía por violar el aislamiento «fue un malentendido». Aseguró que no conoce a las otras personas que fueron detenidas con él, y que no había consumido bebidas alcohólicas.

Según explicó, estaba en el lugar comprando insumos para su padre, de quien está a cargo. En ese negocio estaban los otros detenidos, y fueron arrestados todos juntos cuando un móvil policial llegó al lugar. «Pusieron las botellas de bebidas que no me pertenecían arriba de mi auto y me fotografiaron con estas personas que no conozco. Solicité que se me realizara un test para verificar que no había injerido alcohol y que jamás un test de

alcoholemia me dio positivo», explicó, y aseguró que se lo acusa «falsamente».

Tras el episodio, el Gobierno de la Provincia comunicó que había sido desplazado de su cargo.